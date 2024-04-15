Госдума запретит россиянам и иностранным гражданам покупать оружие

Фото: Динар Фатыхов

Депутаты Государственной думы внесли на рассмотрение в Госдуму проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 10 и 14 Федерального закона «Об оружии». Законопроект предусматривает запрет на приобретение оружия иностранными гражданами.

Законопроект предлагает исключить из части первой статьи 14 положения о праве иностранных граждан приобретать на территории России гражданское оружие по лицензиям, выданным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере оборота оружия, на основании ходатайств дипломатических представительств иностранных государств в РФ.

По мнению авторов законопроекта, вопросы предупреждения и предотвращения правонарушений в области оборота оружия со стороны иностранных граждан, въезжающих на территорию России, имеют в настоящий момент чрезвычайную актуальность и исключительное общественное значение. Количество преступлений с использованием оружия среди иностранных граждан остается высоким.



Принятие Федерального закона «О внесении изменений в статьи 10 и 14 Федерального закона «Об оружии» не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета и признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия других федеральных законов.

Согласно официальной статистике МВД РФ, количество преступлений с применением оружия остается высоким из года в год. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Также депутаты Государственной думы М.Н.Матвеев и С.П.Обухов от фракции КПРФ внесли на рассмотрение законопроект, который предполагает изменение статьи 13 Федерального закона «Об оружии».

В частности, предлагается дополнить статью 13 пунктом 12, согласно которому лицам, не предоставившим в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере оборота оружия, или его территориальный орган документов о воинском учете по месту жительства или месту пребывания, будет отказано в выдаче лицензии на приобретение оружия.

Это нововведение направлено на борьбу с преступлениями, совершаемыми с применением оружия, среди лиц, недавно получивших российское гражданство.



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Анастасия Фартыгина