Спрос на покупку земли в Татарстане вырос на 17%

Фото: Максим Платонов

Аналитики «Авито Недвижимость» изучили рынок продажи и аренды земельных участков в России по итогам I квартала 2024 года. Специалисты отметили, что спрос на покупку земли вырос на 10% по стране, при этом в Татарстане этот показатель составил 17%.



Объем предложения участков в продаже за I квартал 2024-го в Татарстане сократился на 10%, а их средняя стоимость увеличилась на 44% и составила 1,2 млн рублей. В сегменте аренды земли предложение за год выросло на 3%, спрос — на 10%. Средняя цена осталась прежней — 10 000 рублей.

Спрос в сегменте продажи участков промышленного назначения вырос на 7%, сельхозназначения — на 15%, при этом предложение участков промышленного назначения увеличилось на 4%. Стоимость земли под строительство жилых домов увеличилась на 35%, промышленного назначения — на 40%, сельхозназначения — на 22%. Цены выросли по всем категориям продажи участков, кроме сегмента ЛПХ.

Эксперты отметили рост спроса на покупку земли по итогам I квартала 2024 года в 20 из 34 регионов. В Крыму приобретением участков стали интересоваться на 57% чаще, в Тюменской области — на 50%, в Ростовской области — на 31%. Предложение сократилось в большинстве локаций исследования, что также продиктовано высоким спросом. Исключения — Тюменская (+34%), Тверская (+21%), Ростовская (+8%) и ряд других областей.

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Олег Исаков