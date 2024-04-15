Баскетбольный клуб ЦСКА уволил главного тренера

Эмил Райкович покинул пост главного тренера ЦСКА. Вместе с ним команду покидают ассистенты тренера Марко Величкович и Сашо Тодоровски.



На кадровое решение повлияли результаты команды в регулярном чемпионате, где ЦСКА занял третье место. Стоит отметить, что баскетбольный клуб УНИКС вечером 13 апреля стал победителем регулярного чемпиона Лиги ВТБ.

— Несмотря на то, что мы до последнего тура боролись за лидерство в очень конкурентном регулярном чемпионате Лиги ВТБ, результаты второго раунда и, главное, качество игры не устраивают ни клуб, ни болельщиков. Жизнь показала, что команде необходимы срочные и серьезные перемены, — сказал президент клуба Андрей Ватутин.

Райкович возглавил ЦСКА летом 2022 года. В сезоне-2022/23 команда выиграла регулярный чемпионат Лиги ВТБ и стала бронзовым призером плей-офф.

Новым главным тренером назначен Андреас Пистиолис. Контракт рассчитан до конца нынешнего сезона. Ранее он 8 лет отработал ассистентом главного тренера ЦСКА.

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Анастасия Фартыгина