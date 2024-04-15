Названа дата общегородского субботника в Казани
Заместитель руководителя исполкома Казани Игорь Куляжев рассказал об организации общегородского субботника по санитарной очистке и благоустройству территории города.
Общегородской субботник состоится 20 апреля. Основной акцент будет сделан на очистке лесополос и прибрежных зон.
Среди территорий, где пройдут работы, — сквер Молодоженов, пляж Локомотив, Березовая роща, сад Эрмитаж, лес в парке им. Горького и другие.
Сейчас, на первом этапе, работы проводятся подрядными организациями ЖКХ и предприятиями. С начала двухмесячника, с 1 апреля, очищено более 8 млн. м² территорий. В порядок приведены 295 дворовых территорий, очищены и отмыты почти 400 остановок, вывезено почти 25 м³ различных отходов. Отмыто почти 9 тыс. дорожных знаков, 79 светофорных объектов и более 1 500 опор наружного освещения.
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