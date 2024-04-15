В центре Казани поэтапно ограничат движение транспорта и пешеходов

В Вахитовском районе Казани поэтапно ограничат движение транспорта и пешеходов. Это необходимо для размещения трассы электрокабеля и опор наружного освещения. Об этом сообщили в городском комитете внешнего благоустройства.

Ограничения будут действовать на нескольких участках:

с 16 апреля по 10 мая будет закрыт проезд и тротуар по направлению к Академии наук Республики Татарстан от площади Тысячелетия до улицы Баумана.

С 10 по 18 мая будут перекрыты проезд и тротуары вблизи улицы Баумана по направлению к Академии наук Республики Татарстан и к Кремлевскому мосту.

На последнем этапе, с 19 по 20 мая, ограничат движение пешеходов по тротуару со стороны улицы Баумана и по тротуару вблизи Жарковского моста.

Напомним, с 16 по 26 апреля 2024 года будет закрыт проезд от улицы Петербургской до улицы Островского возле здания №107 по улице Островского. Перекрытие связано с проведением работ по устройству наружных сетей водоснабжения и закольцовке водопровода.

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Разиль Самигуллин