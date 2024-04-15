Кабмин поддержал введение штрафов для пользователей электросамокатов

Фото: Ринат Назметдинов

Правительство Российской Федерации одобрило законопроект об ответственности за нарушение правил дорожного движения для пользователей электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Однако инициативу необходимо доработать. В частности, предлагается соотнести размеры предлагаемых штрафов со степенью общественной вредности правонарушений. Кроме того, несколько предлагаемых мер касаются и велосипедистов.

— Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний, — следует из документа.

Отмечается также, что необходимо проработать вопросы, связанные со способами фиксации соответствующих административных правонарушений и их пресечения. Некоторые положения проекта, как подчеркивается, «не соответствуют предмету правового регулирования главы 12 КоАП». Более того, правительство предлагает доработать пояснительную записку к законодательной инициативе, дополнив ее информацией о количестве пользователей СИМ, привлеченных к административной ответственности, и данными, «свидетельствующими о недостаточности мер воздействия на велосипедистов».

— Необходимо сохранить право сотрудников полиции пресекать данные правонарушения и привлекать виновных лиц к административной ответственности по обращениям граждан или при непосредственном обнаружении таких правонарушений, — отмечается в заключении законопроекта.

Согласно законопроекту, необходимо установить за управление СИМ в состоянии опьянения штраф в размере от 20 тыс. до 30 тыс. рублей. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Согласно законопроекту, необходимо установить за управление СИМ в состоянии опьянения штраф в размере от 20 тыс. до 30 тыс. рублей. За оставление пользователем СИМ или велосипедистом места ДТП с его участием предлагается наказывать штрафом в размере от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, если такое нарушение не содержит признаков уголовно наказуемого деяния.

За превышение установленной скорости движения СИМ или велосипеда предлагается ввести штраф до 800 рублей, если превышение скорости составило от 5 до 10 км/ч, от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей — за превышение скорости на величину от 10 до 15 км/ч, от 3 тыс. до 3,5 тыс. рублей — за превышение на 1520 км/ч. Если скорость превышена более чем на 20 км/ч, штраф может составить до 5 тыс. рублей.

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Анастасия Фартыгина