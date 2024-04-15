Семьи мобилизованных в Татарстане не будут оплачивать коммунальные услуги за них

Семьи мобилизованных, проживающие в квартирах без счетчиков воды и газа, освобождаются от оплаты этих услуг за бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции. Такое постановление утвердило правительство.

Чтобы воспользоваться льготой, родственникам мобилизованного нужно будет представить в управляющую компанию документ из военкомата о факте мобилизации.

Напомним, в Государственную думу внесен проект федерального закона «О порядке предоставления гражданам из числа ветеранов боевых действий, осуществлявших выполнение задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики (с 24 февраля 2022 года), земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности».

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Разиль Самигуллин