В Татарстане появится детская дирекция «Равных возможностей» для помощи ребятам с ОВЗ

В Татарстане стартовал набор в детскую дирекцию «Равных возможностей». Участниками могут стать молодые люди в возрасте от 12 до 23 лет, готовые поделиться своим опытом или желающие помогать делать мероприятия доступными для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки.

Детская дирекция будет отвечать за развитие и адаптацию проектов Российского движения детей и молодежи («Классных встреч», «Вызова Первых» и других), разрабатывать специальные форматы мероприятий для детей с ОВЗ, а также обмениваться опытом с сообществами и организациями. Чтобы стать участником детской дирекции «Равных возможностей», необходимо подать заявку до 19 апреля по ссылке.

Напомним, в Татарстане за первое полугодие 2023/2024 учебного года провели 54 мероприятия для детей с ограниченными возможностями здоровья по пяти направлениям дополнительного образования.

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Разиль Самигуллин