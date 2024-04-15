Исполком Казани установил требования для улучшения внешнего вида Казани к Играм БРИКС

Фото: Реальное время

Начальник Управления административно-технической инспекции исполнительного комитета Казани Наиль Минвалеев рассказал о требованиях и рекомендациях по содержанию городских территорий в летний сезон.



Он отметил, что уборка придомовых территорий должна завершаться ежедневно к 8.00. В течение дня необходимо поддерживать чистоту и порядок, а также своевременно производить покос травы на газонах. Особое внимание должно быть уделено работе ТСК и ТСЖ.

Также Минвалеев обратил внимание на состояние внутриквартальных и пригаражных территорий. По результатам прошлогодних обходов руководителям исполкома Казани и главам администраций поручено организовать очистку таких мест.

Ситуация на улице Восстания. предоставлено мэрией Казани

Особое внимание уделено состоянию контейнерных площадок. Минвалеев заявил о необходимости приложить дополнительные усилия для уборки так называемых «подснежников» — мест, где скопился мусор, не убранный в зимний период. Все контейнеры также должны быть очищены от объявлений. В прошлом году было составлено 59 дел за ненадлежащее использование контейнеров.

Установка шлагбаумов должна быть согласована с Управлением архитектуры и градостроительства. На данный момент выявлено 214 фактов незаконной установки шлагбаумов на придомовых территориях, 23 шлагбаума уже демонтированы, а по 83 ведется досудебная и судебная работа.

Минвалеев также призвал промышленные предприятия, торговые и административные организации отремонтировать и покрасить заборы, ограждения тротуаров, установить правильное освещение на фасадах зданий.

В рамках подготовки к спортивным играм стран БРИКС Минвалеев посоветовал выполнить все работы по подготовке города в сжатые сроки. «Необходимо привести в должный вид фасады зданий, входных групп, элементы освещения, средства наружной информации», — заявил он.

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Рената Валеева