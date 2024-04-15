Авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» разрешили перевозку животных на соседнем кресле

Фото: Динар Фатыхов

Теперь пассажиры могут взять с собой в полет своего питомца. Авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» вводят новую услугу по перевозке животных на соседнем кресле у окна.

Контейнер с животным или птицей можно перевезти в любом классе обслуживания. Оплата дополнительного места осуществляется по тарифу взрослого пассажира.

Данная услуга может быть полезна владельцам домашних животных, которые не хотят оставлять их дома на время отпуска или командировки. Однако стоит учесть, что перевозка животных на пассажирском кресле может потребовать дополнительных мер безопасности и соблюдения определенных правил.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Анастасия Фартыгина