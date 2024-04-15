Перевозки контейнеров на ГЖД выросли на 17,5% в январе—марте

В январе—марте 2024 года на Горьковской железной дороге (ГЖД) было перевезено почти 50 тысяч груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU). Это на 17,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Во внутреннем сообщении было отправлено более 23,7 тысячи ДФЭ (+20,4%). Количество груженых контейнеров во всех видах сообщения за три месяца 2024-го составило почти 25,9 тысячи ДФЭ. Это на 14,7% больше уровня прошлого года. В том числе:

химикаты и сода — 8,5 тысячи ДФЭ, что на 8,2% больше показателя января—марта 2023 года;

лесные грузы — 7,9 тысячи, с приростом на 25,6%;

бумага — 4,7 тысячи, но здесь зафиксировано снижение на 14,9%;

черные металлы — 1,1 тысячи, при этом в прошлом году перевозка практически не осуществлялась.

Всего в контейнерах перевезено около 537 тысяч тонн грузов, что больше уровня прошлого года на 15,2%. Напомним, за 2023 год объем автомобильных перевозок по России увеличился на 22,5%, выяснило «Реальное время» из статистических данных Росстата.

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Разиль Самигуллин