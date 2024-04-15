На поддержку семей участников СВО затрачено более 22 млн рублей за 2024 год
В Казани активно ведется работа по поддержке семей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Об этом рассказала начальник Управления социальной политики исполкома Казани Ирина Смирнова.
К концу первого квартала 2024 года были реализованы различные меры поддержки. В частности:
- 2 874 учащихся обеспечены двухразовым питанием;
- 1 573 детей освобождены от платы за присмотр и уход в дошкольном учреждении;
- 3 080 человек получили льготные транспортные карты;
- 5 093 детям выдали карты «Батыр»;
- 576 детей отдохнули в пришкольных лагерях.
Также семьи военнослужащих могут получить психологическую помощь. За консультацией можно обратиться по телефону 8 (843) 598-33-73. Помощь специалистов уже получил 541 человек.
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