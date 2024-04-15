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На поддержку семей участников СВО затрачено более 22 млн рублей за 2024 год

10:50, 15.04.2024
На поддержку семей участников СВО затрачено более 22 млн рублей за 2024 год
Фото: Максим Платонов

В Казани активно ведется работа по поддержке семей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Об этом рассказала начальник Управления социальной политики исполкома Казани Ирина Смирнова.

К концу первого квартала 2024 года были реализованы различные меры поддержки. В частности:

  • 2 874 учащихся обеспечены двухразовым питанием;
  • 1 573 детей освобождены от платы за присмотр и уход в дошкольном учреждении;
  • 3 080 человек получили льготные транспортные карты;
  • 5 093 детям выдали карты «Батыр»;
  • 576 детей отдохнули в пришкольных лагерях.

Также семьи военнослужащих могут получить психологическую помощь. За консультацией можно обратиться по телефону 8 (843) 598-33-73. Помощь специалистов уже получил 541 человек.

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Рената Валеева
Общество Татарстан

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