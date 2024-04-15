Писатель Павел Басинский получил орден «За заслуги в культуре и искусстве»

Фото: Динар Фатыхов

На Международной выставке-форуме «Россия» На ВДНХ в Москве министр культуры РФ Ольга Любимова наградила орденом «За заслуги в культуре и искусстве» писателя Павла Басинского. Всего награды получили 25 деятелей культуры из разных областей.

Басинский поблагодарил всех за поздравления и дал совет начинающим писателям:

«Два правила, которые нужно знать начинающему писателю, — это работа и работа. Можно обладать необыкновенным талантом и при этом вырасти в посредственного писателя. Конечно, он необходим, как и собственно в любом деле. Но без усидчивости и методичности добиться можно только кратковременного и крайне ненадежного успеха», — сказал Павел Басинский.

Павел Басинский — писатель, литературовед, литературный критик и автор книг о жизни и творчестве Льва Толстого и наиболее полной и неподцензурной биографии Максима Горького. С 1993 года член Союза российских писателей, постоянный член жюри премии А. Солженицына и литературной премии «Ясная поляна».

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Екатерина Петрова