Раис Татарстана подписал закон о продлении мер поддержки для многодетных семей

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал закон, вносящий изменения в Семейный кодекс и Закон об адресной социальной поддержке населения.

Согласно закону, многодетной теперь считается семья, воспитывающая троих и более детей. Меры социальной поддержки для этой категории граждан будут продлены до достижения старшим ребенком 23 лет, если он обучается очно.

Ранее в ходе своей рабочей поездки в Москву Рустам Минниханов, глава Республики Татарстан, посетил Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».

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Разиль Самигуллин