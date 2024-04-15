Татарстанские пилоты дронов заняли призовые места на Всероссийском фестивале гонок дронов в Чечне

Первый Всероссийский фестиваль гонок дронов прошел в минувшие выходные в Чеченской республике. В течение двух дней участники из разных регионов России соревновались в личных зачетах и командной гонке.

Представители Федерации гонок дронов Республики Татарстан продемонстрировали отличные результаты:

В личном зачете в классе 75 мм третье место занял Булат Нургалиев.

В личном зачете класса 330 мм второе место занял Георгий Беляев.

Никита Яушев и Георгий Беляев заняли третье место в командном зачете в классе дронов 330 мм.

Родион Введенский и Булат Нургалиев заняли второе место в командной гонке дронов класса 75 мм.

Впереди еще один этап Фестиваля, поэтому пилотов ждет упорная подготовка. Ранее в городе Кирове прошел фестиваль-чемпионат гонок дронов «Атмосфера полета — 2024». В номинации «Царь горы» первое место занял спортсмен из Федерации гонок дронов Республики Татарстан Ключарев Владимир.

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Разиль Самигуллин