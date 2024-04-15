Подведены итоги XIV Международного конкурса чтецов им. Габдуллы Тукая

Фото: Динар Фатыхов

На сцене Казанского дома актера им. Марселя Салимжанова прошел гала-концерт и были подведены итоги очередного — уже 14-го по счету Международного конкурса чтецов. На сей раз девизом состязаний мастеров художественного слова стала тема: «Наш долг — жизнь во имя Родины!».

В этом году в конкурс вплелась грустная нотка: впервые он проходил без заслуженной артистки России, народной артистки Татарстана, лауреата Государственной премии РТ им. Г. Тукая Наили Гараевой. Соосновательница состязаний мастеров художественного слова покинула этот мир в ноябре 2023-го. Ее память собравшиеся почтили аплодисментами.

После отборочных туров на местах — во всех районах Татарстана, 14 регионах России, а также Казахстане и Узбекистане — до финала дошли 409 конкурсантов в шести категориях.

— Впервые появилась еще одна категория — это дети с ОВЗ. Если раньше разово поступали заявки, то в этом году мы решили целенаправленно поработать, и результаты нас действительно впечатлили. Детки — большие молодцы! Многие из участников стали не просто обладателями специального приза, но и победителями, — рассказала журналисту «Реального времени» директор Дома Актера, заместитель председателя Союза театральных деятелей РТ, Член Общественной палаты республики Эльмира Фатхуллина.

Еще пять категорий — традиционные возрастные: младшие школьники с 1-го по 4-й класс, средняя группа — по 8-й класс включительно, старшая — 9—11-е классы, и две профессиональные группы: студенты вузов и ссузов в сфере культуры, а также студенты вузов по специалитету «педагог родного языка и словесности».

Жюри пришлось непросто: экспрессия выступлений завораживала. Да и произведения для конкурса не все участники брали из рекомендованных.

— Есть такое творческое бунтарство. Но мы за искусство в чистом виде. И если чтецу удалось покорить жюри — то почему бы и нет? — поддержала инициативу Эльмира Фатхуллина.

А лучших из лучших ждали дипломы и призы от организаторов и спонсоров конкурса:

— Поскольку у нас конкурс чтецов, у нас самые желанные призы — книги. И мы благодарим ТАИФ и Союз писателей РТ за многолетнюю поддержку, — подчеркнула директор Дома Актера.

Не успели отзвучать последние выступления, как организаторы приступили к подготовке Международного конкурса чтецов 2025 года. Он будет юбилейным — 15-м, и, как по секрету сообщила Эльмира Фатхуллина, ожидается что-то особенное.

Арсений Фавстрицкий