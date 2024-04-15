Татарстан стал лидером по вылову рыбы в ПФО в 2023 году

Фото: Олег Тихонов

Татарстан стал лидером Приволжского федерального округа по количеству выловленной рыбы и других водных биоресурсов, узнало «Реальное время». По данным Федерального агентства по рыболовству, в республике было выловлено 4623 тонны рыбы. Это на 481 тонну больше, чем в прошлом году.

Лидерами (топ-5) рейтинга стали:

Татарстан — 4 623 тонны,

Саратовская область — 4 189 тонн,

Самарская область — 2 175 тонн,

Ульяновская область — 1 268 тонн,

Оренбургская область — 751 тонна.

В общей сложности в Приволжском федеральном округе выловили 15 399 тонн рыбы и биоресурсов.

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Рената Валеева