Новости общества

22:09 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Итоги дня: три тысячи лет тюрьмы за теракт, заседание группы «Россия — Исламский мир», покушение на Малофеева

21:00, 06.03.2023
Итоги дня: три тысячи лет тюрьмы за теракт, заседание группы «Россия — Исламский мир», покушение на Малофеева
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 6 марта:

  • Министр иностранных дел Сергей Лавров выступил на встрече Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» с послами государств-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС). По его словам, «вместе с друзьями из мусульманских государств [Россия] выступает за формирование более справедливого, демократического, опирающегося на принципы Устава ООН многополярного мироустройства».
  • На встрече также был и раис Татарстана Рустам Минниханов. Он заявил, что сегодня Россия отстаивает право на собственные ценностные ориентиры и выступает за сохранение многополярного мира с многообразием культур. В условиях кризиса международных отношений сотрудничество между Россией и странами мусульманского мира приобретает особую значимость.
Фото: tatarstan.ru
  • На сегодняшней встрече выступил и вице-премьер Марат Хуснуллин, который заявил, что товарооборот России с государствами-членами ОИС вырос почти на 30%. Он пригласил послов государств-членов ОИС в столицу Татарстана на Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum».
  • Генпрокуратура Турции попросила суд приговорить исполнительницу теракта в Стамбуле к тюремному сроку до трех тысяч лет. По версии обвинения, теракт совершила гражданка Сирии Ахлам Альбашир. Ее хотят приговорить к семикратному пожизненному заключению. В результате взрыва 13 ноября в Стамбуле погибли шесть человек, свыше 80 получили ранения. По версии следствия, к теракту причастны запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана и ее сирийское ответвление.
  • Казанский хлебозавод №1 признали банкротом. Арбитражный суд Татарстана постановил открыть в отношении предприятия конкурсное производство. Заявителем выступило ООО «Лифт Технолoгия», причина — в непогашенных долгах по договорам поставки в 14,5 млн рублей. Суд ввел банкротство по упрощенной процедуре.
  • Кировскому и Московскому районам Казани не хватает школ и детских садов — некоторые из них «работают на пределе своих возможностей». Очередность в детские сады составляет 824 места. Некоторые школы, например лицеи №188 и 189, работают с превышением проектной мощности более чем на 600 детей, в лицее №182 двукратное превышение численности учеников, а также 15 первых классов.
  • ФСБ предотвратила покушение на главу группы компаний «Царьград» Константина Малофеева. Намеревались взорвать его автомобиль, как при убийстве российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной. По данным спецслужбы, организатор преступления — действующий под контролем СБУ основатель «Русского добровольческого корпуса», гражданин России Денис Капустин.
  • В текущем году на территории Татарстана обновят пищеблоки 143 школ. Стоимость работ оценивается в 885 миллионов рублей, а источником финансирования выступает республиканский бюджет. При этом столовые ожидает не только внутренний ремонт с установкой новых инженерных систем, но и полная замена мебели и кухонного оборудования. Наибольшее число школ, где ожидается капитальный ремонт столовых, оказалось в Казани (21 учреждение).
  • Президент России Владимир Путин назначил генерал-майора внутренней службы Алексея Гиричева заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ, до этого он был главой УФСИН по Владимирской области.
  • В границах искусственного земельного участка на реке Казанке возле Центра семьи «Казан» в столице Татарстана разместят объект регионального значения — многофункциональный комплекс. Он расположится по улице Сибгата Хакима.
  • Суд в Минске заочно приговорил экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую к 15 годам лишения свободы. Она проходила обвиняемой по десяти уголовным делам, среди которых — о приготовлении к участию в массовых беспорядках, заговоре с целью захвата власти, создании «экстремистских формирований» и руководстве ими.
  • В Казани планируют увеличить финансирование программы «Развитие образования» до 2026 года с 65,4 млрд рублей до 80,2 млрд. Всего из средств бюджета Казани и субсидий Татарстана планируется выделить на программу 60,8 млрд рублей, из внебюджетных средств — 19,3 миллиарда.
  • Генеральная прокуратура России признала деятельность организации Transparеncy International* нежелательной на территории страны. В Генпрокуратуре РФ заявили, что, формально выступая организацией, борющейся с коррупцией по всему миру, она вмешивается во внутренние дела Российской Федерации, что представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России.
  • Долги россиян перед банками превысили 27 трлн рублей — по сравнению с 2021 годом этот показатель вырос на 10%. C января и пока на весь I квартал ЦБ установил банкам и МФО ограничения на выдачу потребительских кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой. Потребкредитование в Татарстане в 2022 году упало на 27,2% к уровню прошлого года — банки ужесточили риск-политику. Как будет развиваться этот сегмент в текущем году и введет ли регулятор новые ограничения для банкиров — в обзоре аналитической службы «Реального времени».
  • Российский экологический оператор (РЭО) выступил с предложением отказаться от бумажных платежек ЖКУ в пользу электронных аналогов, однако нововведение не должно коснуться пенсионеров — для них следует оставить бумажные квитанции. В РЭО отметили, что бумага — один из самых потребляемых материалов, в стране используют миллионы тонн этого сырья.
  • В Госдуме одобрили законопроект, создающий основу для внедрения цифрового рубля и осуществления безналичных расчетов. Проект определяет некоторые понятия, вводит субъект платежной системы — оператора платформы цифрового рубля, дифференцирует ряд понятий, а также устанавливает особенности перевода цифровых рублей.
  • Два ветерана Татвоенкомата сегодня предстали перед судом Казани по обвинению в посредничестве одной взятке 2019 года. Речь о нынешнем директоре Казанской кадетской школы-интерната Раисе Юнусове, бывшем военкоме Комсомольского района Набережных Челнов и Тукаевского района, а также его коллеге — бывшем военкоме Верхнего Услона и Советского района Казани Рустеме Шакирове. Последнему после задержания грозили привлечением аж по 13 коррупционным эпизодам, но до суда дошел лишь один, заметил адвокат Шакирова в разговоре с «Реальным временем».
  • Для решения проблемы с недостаточным освещением казанских поселков требуется 155 миллионов рублей. В 2023 году запланирована установка 1 483 светильников в 39 поселках Казани. В прошлом же году в 33 казанских поселках установили 1 467 светильников, тогда объем финансирования превысил 43 миллиона рублей.
  • Власти Казани потребовали от «Татфлота» освободить на улице Портовой самовольно захваченную территорию и демонтировать причалы. Город также пытается взыскать с судоходной компании Равиля Зиганшина и оператора Казанского речпорта более 40 млн рублей задолженности по аренде земли на территории речного вокзала и грузового терминала. В скором времени грузовой порт «Татфлота» так или иначе сменит локацию и переедет в Свияжск ввиду масштабной реновации зоны речпорта. Но в городе будет где причаливать судам, заверили в мэрии.
  • Глава администрации Кировского и Московского районов Казани Сергей Миронов инициировал утверждение специальной программы ремонта «сталинок». На территории Кировского и Московского районов 118 таких домов. Миронов объяснил, что в рамках капремонта выполнить работы по реставрации исторического облика «сталинок» не представляется возможным, так как требуется детальное обследование каждого архитектурного элемента.
Скриншот трансляции
  • Власти Татарстана продолжают подводить итоги Года цифровизации в республике и готовить планы на наступивший 2023-й. Ряду министерств и других ведомств уже поручено проанализировать мероприятия прошлого года и представить предложения для совершенствования стратегии. Они должны включать в себя не только планы работ и финансирования, но и конкретные задачи по вводу в эксплуатацию разрабатываемых информационных систем. Подробнее — в материале «Реального времени».
  • Федеральная антимонопольная служба России получила ходатайство о приобретении около 200 ресторанов KFC у польского холдинга AmRest, который управляет ими по франшизе. В службе заявили, что в установленном порядке оценят влияние сделки на российский рынок услуг общественного питания, сказано в сообщении.
  • Дефицит федерального бюджета России в январе — феврале 2023 года составил 2,58 трлн рублей. По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в январе — феврале 2023 года составили 3,16 трлн рублей (на 25% ниже, чем за январь — февраль 2022 года). Расходы составили 5,74 трлн рублей (на 52% больше, чем за аналогичный период прошлого года).
Фото: minfin.gov.ru (скриншот)
  • В России готовятся соглашения об упрощении визового режима с шестью странами, это Индия, Сирия, Индонезия, Ангола, Вьетнам и Филиппины.
  • Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев отчитал недобросовестных налогоплательщиков: «Тем, кто аккуратно и вовремя уплачивает налоги, — большое спасибо. Тем, кто не уплачивает налоги, — не спасибо…» Мэр города добавил, что в Челнах отмечается рост задолженности по всем видам налогов.
  • Банк России продлил еще на полгода ограничения на снятие наличной иностранной валюты, они будут действовать до 9 сентября 2023 года. В ЦБ отметили, что если валютный счет открыт до 9 марта 2022 года, снять можно сумму остатка денежных средств на 00 часов указанной даты, но не более $10 тысяч или эквивалентную сумму в евро.
  • Служба безопасности Украины изъяла у компаний «Укрнафта» и «Укртатнафта», ранее принадлежавших украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому, почти $22 млн (800 млн гривен), во время обысков изъяли более 16 тысяч тонн нефтепродуктов. Таким образом СБУ заблокировала возможный нелегальный сбыт этих нефтепродуктов, которые незаконно вывел предыдущий менеджмент этих компаний.
Фото: neftegaz.ru

Ключевые события 376-го дня специальной военной операции на Украине:

    • В Минобороны России сообщили, что на Купянском направлении ударами штурмовой, армейской авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Тимковка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики.
    • На Красно-Лиманском направлении в результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» и огня артиллерии нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.
    • На Южно-Донецком и Запорожском направлениях артиллерией группировки войск «Восток» нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Пречистовка и Новоселка Донецкой Народной Республики.
    • На Херсонском направлении огнем артиллерии уничтожены три боевые бронированные машины, восемь автомобилей и одна самоходная гаубица «Акация».
    • В районе населенного пункта Троицкое Донецкой Народной Республики уничтожена самоходная огневая установка украинского зенитного ракетного комплекса БУК-М1. В районе населенного пункта Андреевка Донецкой Народной Республики уничтожен радиолокатор наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300.
    • Также в районе населенного пункта Гуляйполе Запорожской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.
    Фото: vk.com/mil
    • Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Трудооленовка Запорожской области в воздушном бою сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины. Кроме того, в районе населенного пункта Новопавловка Донецкой Народной Республики сбит украинский вертолет Ми-8.
    • Средствами противовоздушной обороны в районе города Красноармейск Донецкой Народной Республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.
    • Также за сутки перехвачено 15 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган» и уничтожены девять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области, Кармазиновка Луганской Народной Республики, Благодатное, Новоандреевка, Кирилловка, Верхнеторецкое Донецкой Народной Республики, Чубаревка, Магедово Запорожской области и Лесное Сумской области.

    *организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры

    Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

    Илина Хакимова
    ОбществоВластьИнфраструктураОбразованиеБизнесПроисшествияЭкономикаБанкиПромышленностьНефть

    Новости партнеров

    комментарии 0

    комментарии

    Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

    Войти через соцсети
    Свернуть комментарии

    Читайте также