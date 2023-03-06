Итоги дня: три тысячи лет тюрьмы за теракт, заседание группы «Россия — Исламский мир», покушение на Малофеева
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 6 марта:
- Министр иностранных дел Сергей Лавров выступил на встрече Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» с послами государств-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС). По его словам, «вместе с друзьями из мусульманских государств [Россия] выступает за формирование более справедливого, демократического, опирающегося на принципы Устава ООН многополярного мироустройства».
- На встрече также был и раис Татарстана Рустам Минниханов. Он заявил, что сегодня Россия отстаивает право на собственные ценностные ориентиры и выступает за сохранение многополярного мира с многообразием культур. В условиях кризиса международных отношений сотрудничество между Россией и странами мусульманского мира приобретает особую значимость.
- На сегодняшней встрече выступил и вице-премьер Марат Хуснуллин, который заявил, что товарооборот России с государствами-членами ОИС вырос почти на 30%. Он пригласил послов государств-членов ОИС в столицу Татарстана на Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum».
- Генпрокуратура Турции попросила суд приговорить исполнительницу теракта в Стамбуле к тюремному сроку до трех тысяч лет. По версии обвинения, теракт совершила гражданка Сирии Ахлам Альбашир. Ее хотят приговорить к семикратному пожизненному заключению. В результате взрыва 13 ноября в Стамбуле погибли шесть человек, свыше 80 получили ранения. По версии следствия, к теракту причастны запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана и ее сирийское ответвление.
- Казанский хлебозавод №1 признали банкротом. Арбитражный суд Татарстана постановил открыть в отношении предприятия конкурсное производство. Заявителем выступило ООО «Лифт Технолoгия», причина — в непогашенных долгах по договорам поставки в 14,5 млн рублей. Суд ввел банкротство по упрощенной процедуре.
- Кировскому и Московскому районам Казани не хватает школ и детских садов — некоторые из них «работают на пределе своих возможностей». Очередность в детские сады составляет 824 места. Некоторые школы, например лицеи №188 и 189, работают с превышением проектной мощности более чем на 600 детей, в лицее №182 двукратное превышение численности учеников, а также 15 первых классов.
- ФСБ предотвратила покушение на главу группы компаний «Царьград» Константина Малофеева. Намеревались взорвать его автомобиль, как при убийстве российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной. По данным спецслужбы, организатор преступления — действующий под контролем СБУ основатель «Русского добровольческого корпуса», гражданин России Денис Капустин.
- В текущем году на территории Татарстана обновят пищеблоки 143 школ. Стоимость работ оценивается в 885 миллионов рублей, а источником финансирования выступает республиканский бюджет. При этом столовые ожидает не только внутренний ремонт с установкой новых инженерных систем, но и полная замена мебели и кухонного оборудования. Наибольшее число школ, где ожидается капитальный ремонт столовых, оказалось в Казани (21 учреждение).
- Президент России Владимир Путин назначил генерал-майора внутренней службы Алексея Гиричева заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ, до этого он был главой УФСИН по Владимирской области.
- В границах искусственного земельного участка на реке Казанке возле Центра семьи «Казан» в столице Татарстана разместят объект регионального значения — многофункциональный комплекс. Он расположится по улице Сибгата Хакима.
- Суд в Минске заочно приговорил экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую к 15 годам лишения свободы. Она проходила обвиняемой по десяти уголовным делам, среди которых — о приготовлении к участию в массовых беспорядках, заговоре с целью захвата власти, создании «экстремистских формирований» и руководстве ими.
- В Казани планируют увеличить финансирование программы «Развитие образования» до 2026 года с 65,4 млрд рублей до 80,2 млрд. Всего из средств бюджета Казани и субсидий Татарстана планируется выделить на программу 60,8 млрд рублей, из внебюджетных средств — 19,3 миллиарда.
- Генеральная прокуратура России признала деятельность организации Transparеncy International* нежелательной на территории страны. В Генпрокуратуре РФ заявили, что, формально выступая организацией, борющейся с коррупцией по всему миру, она вмешивается во внутренние дела Российской Федерации, что представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России.
- Долги россиян перед банками превысили 27 трлн рублей — по сравнению с 2021 годом этот показатель вырос на 10%. C января и пока на весь I квартал ЦБ установил банкам и МФО ограничения на выдачу потребительских кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой. Потребкредитование в Татарстане в 2022 году упало на 27,2% к уровню прошлого года — банки ужесточили риск-политику. Как будет развиваться этот сегмент в текущем году и введет ли регулятор новые ограничения для банкиров — в обзоре аналитической службы «Реального времени».
- Российский экологический оператор (РЭО) выступил с предложением отказаться от бумажных платежек ЖКУ в пользу электронных аналогов, однако нововведение не должно коснуться пенсионеров — для них следует оставить бумажные квитанции. В РЭО отметили, что бумага — один из самых потребляемых материалов, в стране используют миллионы тонн этого сырья.
- В Госдуме одобрили законопроект, создающий основу для внедрения цифрового рубля и осуществления безналичных расчетов. Проект определяет некоторые понятия, вводит субъект платежной системы — оператора платформы цифрового рубля, дифференцирует ряд понятий, а также устанавливает особенности перевода цифровых рублей.
- Два ветерана Татвоенкомата сегодня предстали перед судом Казани по обвинению в посредничестве одной взятке 2019 года. Речь о нынешнем директоре Казанской кадетской школы-интерната Раисе Юнусове, бывшем военкоме Комсомольского района Набережных Челнов и Тукаевского района, а также его коллеге — бывшем военкоме Верхнего Услона и Советского района Казани Рустеме Шакирове. Последнему после задержания грозили привлечением аж по 13 коррупционным эпизодам, но до суда дошел лишь один, заметил адвокат Шакирова в разговоре с «Реальным временем».
- Для решения проблемы с недостаточным освещением казанских поселков требуется 155 миллионов рублей. В 2023 году запланирована установка 1 483 светильников в 39 поселках Казани. В прошлом же году в 33 казанских поселках установили 1 467 светильников, тогда объем финансирования превысил 43 миллиона рублей.
- Власти Казани потребовали от «Татфлота» освободить на улице Портовой самовольно захваченную территорию и демонтировать причалы. Город также пытается взыскать с судоходной компании Равиля Зиганшина и оператора Казанского речпорта более 40 млн рублей задолженности по аренде земли на территории речного вокзала и грузового терминала. В скором времени грузовой порт «Татфлота» так или иначе сменит локацию и переедет в Свияжск ввиду масштабной реновации зоны речпорта. Но в городе будет где причаливать судам, заверили в мэрии.
- Глава администрации Кировского и Московского районов Казани Сергей Миронов инициировал утверждение специальной программы ремонта «сталинок». На территории Кировского и Московского районов 118 таких домов. Миронов объяснил, что в рамках капремонта выполнить работы по реставрации исторического облика «сталинок» не представляется возможным, так как требуется детальное обследование каждого архитектурного элемента.
- Власти Татарстана продолжают подводить итоги Года цифровизации в республике и готовить планы на наступивший 2023-й. Ряду министерств и других ведомств уже поручено проанализировать мероприятия прошлого года и представить предложения для совершенствования стратегии. Они должны включать в себя не только планы работ и финансирования, но и конкретные задачи по вводу в эксплуатацию разрабатываемых информационных систем. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Федеральная антимонопольная служба России получила ходатайство о приобретении около 200 ресторанов KFC у польского холдинга AmRest, который управляет ими по франшизе. В службе заявили, что в установленном порядке оценят влияние сделки на российский рынок услуг общественного питания, сказано в сообщении.
- Дефицит федерального бюджета России в январе — феврале 2023 года составил 2,58 трлн рублей. По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в январе — феврале 2023 года составили 3,16 трлн рублей (на 25% ниже, чем за январь — февраль 2022 года). Расходы составили 5,74 трлн рублей (на 52% больше, чем за аналогичный период прошлого года).
- В России готовятся соглашения об упрощении визового режима с шестью странами, это Индия, Сирия, Индонезия, Ангола, Вьетнам и Филиппины.
- Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев отчитал недобросовестных налогоплательщиков: «Тем, кто аккуратно и вовремя уплачивает налоги, — большое спасибо. Тем, кто не уплачивает налоги, — не спасибо…» Мэр города добавил, что в Челнах отмечается рост задолженности по всем видам налогов.
- Банк России продлил еще на полгода ограничения на снятие наличной иностранной валюты, они будут действовать до 9 сентября 2023 года. В ЦБ отметили, что если валютный счет открыт до 9 марта 2022 года, снять можно сумму остатка денежных средств на 00 часов указанной даты, но не более $10 тысяч или эквивалентную сумму в евро.
- Служба безопасности Украины изъяла у компаний «Укрнафта» и «Укртатнафта», ранее принадлежавших украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому, почти $22 млн (800 млн гривен), во время обысков изъяли более 16 тысяч тонн нефтепродуктов. Таким образом СБУ заблокировала возможный нелегальный сбыт этих нефтепродуктов, которые незаконно вывел предыдущий менеджмент этих компаний.
Ключевые события 376-го дня специальной военной операции на Украине:
- В Минобороны России сообщили, что на Купянском направлении ударами штурмовой, армейской авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Тимковка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики.
- На Красно-Лиманском направлении в результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» и огня артиллерии нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.
- На Южно-Донецком и Запорожском направлениях артиллерией группировки войск «Восток» нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Пречистовка и Новоселка Донецкой Народной Республики.
- На Херсонском направлении огнем артиллерии уничтожены три боевые бронированные машины, восемь автомобилей и одна самоходная гаубица «Акация».
- В районе населенного пункта Троицкое Донецкой Народной Республики уничтожена самоходная огневая установка украинского зенитного ракетного комплекса БУК-М1. В районе населенного пункта Андреевка Донецкой Народной Республики уничтожен радиолокатор наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300.
- Также в районе населенного пункта Гуляйполе Запорожской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.
- Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Трудооленовка Запорожской области в воздушном бою сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины. Кроме того, в районе населенного пункта Новопавловка Донецкой Народной Республики сбит украинский вертолет Ми-8.
- Средствами противовоздушной обороны в районе города Красноармейск Донецкой Народной Республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.
- Также за сутки перехвачено 15 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган» и уничтожены девять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области, Кармазиновка Луганской Народной Республики, Благодатное, Новоандреевка, Кирилловка, Верхнеторецкое Донецкой Народной Республики, Чубаревка, Магедово Запорожской области и Лесное Сумской области.
*организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры
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Илина ХакимоваОбществоВластьИнфраструктураОбразованиеБизнесПроисшествияЭкономикаБанкиПромышленностьНефть
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