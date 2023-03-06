Глава Кировского и Московского района Казани предложил утвердить программу ремонта «сталинок»

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Глава администрации Кировского и Московского районов Казани Сергей Миронов инициировал утверждение специальной программы ремонта «сталинок». Предложение он озвучил на «деловом понедельнике» в мэрии города.

— Наряду с позитивными переменами в части обновленного жилищного фонда у нас есть и нерешенные проблемы. Мы испытываем серьезную потребность в реставрации ценных объектов архитектурной застройки, так называемых «сталинок». На территории Кировского и Московского районов 118 таких домов. Считаем необходимым разработать отдельную программу для ремонта таких домов с возможностью применения расценок на реставрацию, — заявил Сергей Миронов.

Он объяснил, что в рамках капремонта выполнить работы по реставрации исторического облика «сталинок» не представляется возможным, так как требуется детальное обследование каждого архитектурного элемента.

Скриншот трансляции

Напомним, власти опубликовали краткосрочный план реализации программы капитального ремонта в многоквартирных домах Казани с 2023 по 2025 год. Согласно ему, за 3 года в городе будут обновлены 528 объектов жилищного фонда, что на 198 единиц меньше, чем в предыдущем аналогичном плане (с 2020 по 2022 — 726 домов). Подробнее — в материале «Реального времени».



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Татьяна Демина