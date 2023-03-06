Глава Кировского и Московского района Казани предложил утвердить программу ремонта «сталинок»
Глава администрации Кировского и Московского районов Казани Сергей Миронов инициировал утверждение специальной программы ремонта «сталинок». Предложение он озвучил на «деловом понедельнике» в мэрии города.
— Наряду с позитивными переменами в части обновленного жилищного фонда у нас есть и нерешенные проблемы. Мы испытываем серьезную потребность в реставрации ценных объектов архитектурной застройки, так называемых «сталинок». На территории Кировского и Московского районов 118 таких домов. Считаем необходимым разработать отдельную программу для ремонта таких домов с возможностью применения расценок на реставрацию, — заявил Сергей Миронов.
Он объяснил, что в рамках капремонта выполнить работы по реставрации исторического облика «сталинок» не представляется возможным, так как требуется детальное обследование каждого архитектурного элемента.
Напомним, власти опубликовали краткосрочный план реализации программы капитального ремонта в многоквартирных домах Казани с 2023 по 2025 год. Согласно ему, за 3 года в городе будут обновлены 528 объектов жилищного фонда, что на 198 единиц меньше, чем в предыдущем аналогичном плане (с 2020 по 2022 — 726 домов). Подробнее — в материале «Реального времени».
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