ФСБ предотвратила покушение на главу группы компаний «Царьград» Константина Малофеева

Фото: wikimedia.org/Андрей Стенин

ФСБ предотвратила покушение на главу группы компаний «Царьград» Константина Малофеева, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Ему намеревались взорвать автомобиль, как при убийстве российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной.

По данным спецслужбы, организатор преступления — действующий под контролем СБУ основатель «Русского добровольческого корпуса», гражданин России Денис Капустин. Указывается, что он был организатором и участником нападения членов «Русского добровольческого корпуса» на села в Брянской области. В августе 2022 года Капустин предпринимал попытку организовать взрыв объекта ТЭК в Волгоградской области.

Напомним, 2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинские боевики проникли на территорию региона и расстреляли гражданский автомобиль. Один человек погиб, а 10-летний ребенок получил ранения. ФСБ заявила о предотвращении вылазки украинских диверсантов в Брянской области, их выдавили на территорию Украины и нанесли по ним артиллерийский удар. Случившееся в Брянской области президент России Владимир Путин назвал терактом. 3 марта в Следственном комитете России возбудили уголовные дела.



Журналистка Дарья Дугина погибла в ночь на 21 августа. Автомобиль, которым управляла Дугина, взорвался. Журналистка возвращалась из деревни Захарово, где с лекцией выступал отец погибшей — известный российский философ Александр Дугин. Он после трагедии оказался в больнице. Взрывное устройство было закреплено на днище автомобиля прямо под водительским местом. В начале октября 2022 года NYT сообщало, что за убийством российской журналистки Дугиной стоят власти Украины — об этом заявляли неназванные американские чиновники.



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Маргарита Головатенко