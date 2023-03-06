В МИДе России готовятся к упрощенному визовому режиму с шестью странами

В России готовятся соглашения об упрощении визового режима с шестью странами. Об этом ТАСС сообщил статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов.

Среди стран — Индия, Сирия, Индонезия, Ангола, Вьетнам и Филиппины.

Иванов отметил, что с Индией уже ведется проработка проектов межправительственных соглашений, предполагающих на взаимной основе упрощение визового режима.

Ранее замминистра заявлял, что Россия готовит соответствующие соглашения с 11 странами. В список тогда вошли: Бахрейн, Оман, Саудовская Аравия, Багамы, Барбадос, Гаити, Замбия, Кувейт, Малайзия, Мексика, Тринидад и Тобаго.



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Илина Хакимова