Невыданные миллионы: банки урезали потребительское кредитование

В Татарстане в 2022 году было выдано на 155 тысяч потребкредитов меньше, чем в прошлом году

Фото: Коллаж Никиты Коновальцева

Долги россиян перед банками превысили 27 трлн рублей — по сравнению с 2021 годом этот показатель вырос на 10%. C января и пока на весь I квартал ЦБ установил банкам и МФО ограничения на выдачу потребительских кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой. Но и без этих новаций потребкредитование в Татарстане в 2022 году упало на 27,2% к уровню прошлого года. Банки ужесточили риск-политики, да и сами клиенты не рвутся в кредитную кабалу. Как будет развиваться этот сегмент в текущем году, и введет ли регулятор новые ограничения для банкиров — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в 2022 году количество выданных потребительских кредитов составило 12,53 млн, сократившись на 27,1% по сравнению с предыдущим годом (в 2021 году — 17,18 млн). Это ниже «пандемийного» 2020 года, когда в России было выдано 14,62 млн потребительских кредитов.

Динамика выдачи потребительских кредитов в 2020—2022 годы

Наибольшее количество потребительских кредитов в регионах РФ в 2022 году было выдано в Москве, Московской области, Краснодарском крае, Республике Башкортостан и Санкт-Петербурге. Татарстан на 6-м месте: в республике в 2022 году было выдано 415,8 тысячи потребкредитования, падение к 2021 году составило 27,2%.

«Ситуация с выдачей потребкредитов в прошлом году во многом напоминает 2020 год с его «карантинной» весной. В обоих случаях вслед за «весенним» падением, в целом, наблюдалась тенденция к некоторому восстановлению сегмента потребительских кредитов, — отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. — Общее охлаждение в этом сегменте в целом обусловлено более консервативной кредитной политикой банков, отказывающих клиентам с недостаточным значением персонального кредитного рейтинга и избыточной долговой нагрузкой. Сокращение выдачи в потребительском кредитовании также связано с тем, что в последнее время граждане все больше склоняются к сберегательной модели финансового поведения, не стремясь к наращиванию своей долговой нагрузки».



По сравнению с 2021 годом в прошлом году самую серьезную динамику снижения количества выданных потребкредитов, по данным НБКИ, в топ-15 регионов России продемонстрировали Самарская (-28,4%) и Нижегородская области (-27,6%). Наименьший спад выдачи потребкредитов был отмечен в Новосибирской (-19,8%) и Кемеровской (-20,3%) областях, а также в Республике Башкортостан (-21%), Санкт-Петербурге (-21,9%) и Москве (-21,9%).

Фото realnoevremya.ru

Долги россиян перед банками достигли рекордных значений

Банк России с 1 января и на весь I квартал 2023 года установил для банков с универсальной лицензией и микрофинансовых организаций (МФО) ограничения на выдачу потребкредитов и займов уже закредитованным заемщикам.

Объем выдаваемых в этот период необеспеченных потребкредитов ненадежным заемщикам не может быть выше 25% от объема всех выдаваемых в январе — марте 2023 года банком потребкредитов. МФО не смогут выдавать сильно закредитованным заемщикам в I квартале больше 35% от объема всех займов.



Долги россиян перед кредитными организациями, по данным Центробанка, достигли рекордных значений — на 1 декабря 2022 года объем составил 27,09 трлн рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года, показатель вырос на 10%, или на 2,5 трлн рублей.

ЦБ планировал установить лимиты с июля 2022 года, но отложил решение из-за экономических санкций. Лимиты на II квартал 2023 года ЦБ планирует установить в феврале «с учетом динамики долговой нагрузки населения и стандартов кредитования». В Банке России не исключают, что лимиты могут быть ужесточены.



Банкиры и их клиенты стали осторожнее

«Ожидаемый ответ потребителя на любые изменения — осторожность. В марте прошлого года мы достигли минимума по объемам потребительского кредитования. Перед нами стояла задача — сохранить доступность кредитования для наших клиентов на фоне повышения ключевой ставки, — говорит Руслан Ахатов, заместитель управляющего отделением «Банк Татарстан» ПАО «Сбербанк». — В IV квартале 2022 года мы отметили возвращение объемов кредитования на дофевральский уровень, а в декабре превысили цифры начала года.

Клиенты «Волго-Вятского банка» Сбербанка в 2022 году взяли кредитов на сумму более 200 млрд рублей. В Татарстане объем кредитования составил более 41 млрд рублей. «Пик потребительского кредитования пришелся на декабрь и превысил январские показатели», — рассказал «Реальному времени» Ахатов. Чаще всего в 2022 году клиенты оформляли потребительские кредиты на срок до 1 года — 35% от общего числа заключенных договоров, более 5 лет — 34%. Самой активной категорией населения является аудитория от 35 до 45 лет.



«В первую очередь такая картина обусловлена высокой степенью экономической неопределенности, сложностями в построении долгосрочных планов и повышенными инфляционными ожиданиями, — считает заместитель председателя правления «Банка Казани» Альфат Замалиев. — В виду этих факторов в 2022 году наблюдался переход к более сдержанной модели потребления, характеризующейся сокращением расходов и повышением внимания к сбережению».

Для 2020 года, по его словам, не было характерно столь динамичное изменение ключевой ставки, увеличение которой напрямую влияет на удорожание ресурсов для банка, а, следовательно, и на уровень предлагаемых им процентных ставок.

«Фактические объемы потребительского кредитования «Банка Казани» соответствуют установленным плановым значениям, — отметил банкир. — В целом поведенческая модель клиентов нашего банка отражает общерыночные тренды. По нашему мнению, при отсутствии резких колебаний внешней среды в 2023 году ситуация стабилизируется, однако о достижении рынком показателей уровня 2021 года говорить рано».

В Росбанке зафиксировали повышенный спрос в 2022 году на кредитные карты, отметил Руслан Юлбарисов, директор территориального офиса Росбанка в Республике Татарстан.

«По итогам года в целом по Росбанку портфель кредитных карт показал рост на 32%, без учета овердрафта, — рассказал Юлбарисов. — Интерес к кредитным картам сохранится и в 2023 году, так как продукт перспективный, учитывая длинный льготный период. При этом я бы не стал говорить о замещении потребительских кредитов кредитными картами. Эти продукты разные в первую очередь с точки зрения размера выдаваемого займа — средний размер суммы потребительского кредита, как правило, существенно выше».

ЦБ держит потребкредитование под контролем

Заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин называет главными причинами сокращения объемов кредитования как ужесточение банками риск-политик, так и снижение потребительской активности самого населения из-за неопределенности и ухудшения макроэкономической ситуации.

«И если риск-политики банков постепенно смягчались, то потребительский спрос даже в декабре прошлого года оставался относительно слабым, — прокомментировал он. — В 2023 году негативно на динамику потребительского кредитования будет влиять установление макропруденциальных лимитов Банка России по необеспеченным кредитам, которые могут снизить доступность кредитов для заемщиков с высокой долговой нагрузкой».

По оценкам «Эксперта РА» объем задолженности по потребительским кредитам в 2022 году вырос всего на 4% из-за пониженного спроса на фоне резкого удорожания стоимости заимствований в первой половине года, а также снижения уровня одобрений заявок банками в виду возросших рисков ухудшения платежеспособности заемщиков.

«В 2023 году мы ожидаем постепенного оживления кредитной активности в данном сегменте за счет реализации отложенного потребления и слабого роста доходов граждан, — прогнозирует директор по банковским рейтингам «Эксперта РА» Ксения Якушкина. — Тем не менее, по нашим оценкам, темп роста портфеля не сможет пока вернуться к доковидным значениям и составит всего около 10%».

Давление на объемы новых выдач также будут оказывать макропруденциальные лимиты по ссудам заемщиков с повышенным уровнем долговой нагрузки, соглашается она. При этом эксперт не исключает введение дополнительных регуляторных новаций в этом сегменте для снижения уровня закредитованности уязвимых групп населения.



«Столь заметное снижение числа выданных потребительских кредитов в прошлом году объясняется в значительной степени большой просадкой в весенние месяцы, сразу после начала СВО и объявлением странами Запада жестких антироссийских санкций. Сильный экономический шок, который испытала наша страна, и резкий рост кредитных ставок вслед за ключевой привели к обвалу спроса на потребительские кредиты, плюс на фоне повышенной экономической неопределенности банки существенно ужесточили свои кредитные политики», — соглашается Игорь Додонов, аналитик ФГ «Финам».

Более сильное снижение выдач потребкредитов в 2022 году, по сравнению с пандемийным 2020 годом, объясняется, по мнению эксперта, более сильным экономическим шоком прошлого года и более медленным и продолжительным восстановлением после кризиса. «Сказались также, вероятно, более высокие процентные ставки, преобладавшие в экономике, и более высокая долговая нагрузка людей. Впрочем, надо отметить, что отрыв все же не такой уж и большой», — отметил Додонов.

Делать прогнозы на 2023 год непросто — многое будет зависеть от развития ситуации в экономике. Аналитик ФГ «Финам» ожидает, что в отсутствие новых сильных шоков потребкредитование продолжит восстанавливаться, но уровней 2021 года все же не достигнет. «На фоне все еще высокой макроэкономической неопределенности граждане будут осторожно подходить к дальнейшему наращиванию своей долговой нагрузки, а банки будут продолжать предъявлять повышенные требования к заемщикам. По оценке ЦБ РФ, портфели необеспеченных потребительских кредитов банков в нынешнем году увеличатся на 10%, думаю, на эту цифру вполне можно ориентироваться», — считает эксперт.

