Невыданные миллионы: банки урезали потребительское кредитование
В Татарстане в 2022 году было выдано на 155 тысяч потребкредитов меньше, чем в прошлом году
Долги россиян перед банками превысили 27 трлн рублей — по сравнению с 2021 годом этот показатель вырос на 10%. C января и пока на весь I квартал ЦБ установил банкам и МФО ограничения на выдачу потребительских кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой. Но и без этих новаций потребкредитование в Татарстане в 2022 году упало на 27,2% к уровню прошлого года. Банки ужесточили риск-политики, да и сами клиенты не рвутся в кредитную кабалу. Как будет развиваться этот сегмент в текущем году, и введет ли регулятор новые ограничения для банкиров — в обзоре аналитической службы «Реального времени».
По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в 2022 году количество выданных потребительских кредитов составило 12,53 млн, сократившись на 27,1% по сравнению с предыдущим годом (в 2021 году — 17,18 млн). Это ниже «пандемийного» 2020 года, когда в России было выдано 14,62 млн потребительских кредитов.
Динамика выдачи потребительских кредитов в 2020—2022 годы
Наибольшее количество потребительских кредитов в регионах РФ в 2022 году было выдано в Москве, Московской области, Краснодарском крае, Республике Башкортостан и Санкт-Петербурге. Татарстан на 6-м месте: в республике в 2022 году было выдано 415,8 тысячи потребкредитования, падение к 2021 году составило 27,2%.
«Ситуация с выдачей потребкредитов в прошлом году во многом напоминает 2020 год с его «карантинной» весной. В обоих случаях вслед за «весенним» падением, в целом, наблюдалась тенденция к некоторому восстановлению сегмента потребительских кредитов, — отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. — Общее охлаждение в этом сегменте в целом обусловлено более консервативной кредитной политикой банков, отказывающих клиентам с недостаточным значением персонального кредитного рейтинга и избыточной долговой нагрузкой. Сокращение выдачи в потребительском кредитовании также связано с тем, что в последнее время граждане все больше склоняются к сберегательной модели финансового поведения, не стремясь к наращиванию своей долговой нагрузки».
По сравнению с 2021 годом в прошлом году самую серьезную динамику снижения количества выданных потребкредитов, по данным НБКИ, в топ-15 регионов России продемонстрировали Самарская (-28,4%) и Нижегородская области (-27,6%). Наименьший спад выдачи потребкредитов был отмечен в Новосибирской (-19,8%) и Кемеровской (-20,3%) областях, а также в Республике Башкортостан (-21%), Санкт-Петербурге (-21,9%) и Москве (-21,9%).
Долги россиян перед банками достигли рекордных значений
Банк России с 1 января и на весь I квартал 2023 года установил для банков с универсальной лицензией и микрофинансовых организаций (МФО) ограничения на выдачу потребкредитов и займов уже закредитованным заемщикам.
Объем выдаваемых в этот период необеспеченных потребкредитов ненадежным заемщикам не может быть выше 25% от объема всех выдаваемых в январе — марте 2023 года банком потребкредитов. МФО не смогут выдавать сильно закредитованным заемщикам в I квартале больше 35% от объема всех займов.
Долги россиян перед кредитными организациями, по данным Центробанка, достигли рекордных значений — на 1 декабря 2022 года объем составил 27,09 трлн рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года, показатель вырос на 10%, или на 2,5 трлн рублей.
ЦБ планировал установить лимиты с июля 2022 года, но отложил решение из-за экономических санкций. Лимиты на II квартал 2023 года ЦБ планирует установить в феврале «с учетом динамики долговой нагрузки населения и стандартов кредитования». В Банке России не исключают, что лимиты могут быть ужесточены.
Банкиры и их клиенты стали осторожнее
«Ожидаемый ответ потребителя на любые изменения — осторожность. В марте прошлого года мы достигли минимума по объемам потребительского кредитования. Перед нами стояла задача — сохранить доступность кредитования для наших клиентов на фоне повышения ключевой ставки, — говорит Руслан Ахатов, заместитель управляющего отделением «Банк Татарстан» ПАО «Сбербанк». — В IV квартале 2022 года мы отметили возвращение объемов кредитования на дофевральский уровень, а в декабре превысили цифры начала года.
«В первую очередь такая картина обусловлена высокой степенью экономической неопределенности, сложностями в построении долгосрочных планов и повышенными инфляционными ожиданиями, — считает заместитель председателя правления «Банка Казани» Альфат Замалиев. — В виду этих факторов в 2022 году наблюдался переход к более сдержанной модели потребления, характеризующейся сокращением расходов и повышением внимания к сбережению».
Для 2020 года, по его словам, не было характерно столь динамичное изменение ключевой ставки, увеличение которой напрямую влияет на удорожание ресурсов для банка, а, следовательно, и на уровень предлагаемых им процентных ставок.
В Росбанке зафиксировали повышенный спрос в 2022 году на кредитные карты, отметил Руслан Юлбарисов, директор территориального офиса Росбанка в Республике Татарстан.
ЦБ держит потребкредитование под контролем
Заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин называет главными причинами сокращения объемов кредитования как ужесточение банками риск-политик, так и снижение потребительской активности самого населения из-за неопределенности и ухудшения макроэкономической ситуации.
По оценкам «Эксперта РА» объем задолженности по потребительским кредитам в 2022 году вырос всего на 4% из-за пониженного спроса на фоне резкого удорожания стоимости заимствований в первой половине года, а также снижения уровня одобрений заявок банками в виду возросших рисков ухудшения платежеспособности заемщиков.
Давление на объемы новых выдач также будут оказывать макропруденциальные лимиты по ссудам заемщиков с повышенным уровнем долговой нагрузки, соглашается она. При этом эксперт не исключает введение дополнительных регуляторных новаций в этом сегменте для снижения уровня закредитованности уязвимых групп населения.
Более сильное снижение выдач потребкредитов в 2022 году, по сравнению с пандемийным 2020 годом, объясняется, по мнению эксперта, более сильным экономическим шоком прошлого года и более медленным и продолжительным восстановлением после кризиса. «Сказались также, вероятно, более высокие процентные ставки, преобладавшие в экономике, и более высокая долговая нагрузка людей. Впрочем, надо отметить, что отрыв все же не такой уж и большой», — отметил Додонов.
Делать прогнозы на 2023 год непросто — многое будет зависеть от развития ситуации в экономике. Аналитик ФГ «Финам» ожидает, что в отсутствие новых сильных шоков потребкредитование продолжит восстанавливаться, но уровней 2021 года все же не достигнет. «На фоне все еще высокой макроэкономической неопределенности граждане будут осторожно подходить к дальнейшему наращиванию своей долговой нагрузки, а банки будут продолжать предъявлять повышенные требования к заемщикам. По оценке ЦБ РФ, портфели необеспеченных потребительских кредитов банков в нынешнем году увеличатся на 10%, думаю, на эту цифру вполне можно ориентироваться», — считает эксперт.
комментарии