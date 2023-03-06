«А 10 тысяч присвоил себе»: в чем обвиняют экс-военкомов четырех районов Татарстана

По версии СК, переданную полковником и подполковником взятку в 70 тысяч рублей никто так и не получил, но призывника признали негодным

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова (Шакиров и Юнусов)

Два ветерана Татвоенкомата сегодня предстали перед судом Казани по обвинению в посредничестве одной взятке 2019 года. Речь о нынешнем директоре Казанской кадетской школы-интерната Раисе Юнусове, бывшем военкоме Комсомольского района Набережных Челнов и Тукаевского района, а также его коллеге — бывшем военкоме Верхнего Услона и Советского района Казани Рустеме Шакирове. Последнему после задержания грозили привлечением аж по 13 коррупционным эпизодам, но до суда дошел лишь один, заметил адвокат Шакирова в разговоре с «Реальным временем».

Место предполагаемого преступления — кабинет военкома



Оба бывших военных пришли на свой суд в штатском и оба возражали против присутствия журналистов в зале и проведения съемки.

— Это может нанести урон дальнейшей репутации моей, — заявил Раис Юнусов, директор Казанской кадетской школы-интерната имени Героя СССР Бориса Кузнецова.

— Считаем необходимым данную тему обсуждать в отсутствие посторонних лиц, — поделился своим мнением бывший военком Советского района Рустем Шакиров. Нюанс в том, что прежнее место работы Шакирова располагается как раз на улице Журналистов.

Против СМИ были и адвокаты подсудимых Артем Габитов и Ильгам Шарапов. Старший помощник прокурора Советского района Светлана Белова не возражала. Суд под председательством судьи Сергея Аптулина постановил — съемку журналистам разрешить.

Согласно обвинению, Раис Юнусов по договоренности с Рустемом Шакировым понес 80 тысяч в военкомат Советского района Казани

Как выяснило «Реальное время», всего по делу о предполагаемой взятке 70 тысяч рублей привлекают троих человек. Директора кадетской школы-интерната и бывшего военкома Советского района обвиняют в посредничестве взяточничеству по предварительному сговору, а вот получательнице этой суммы — бывшей подчиненной райвоенкома Альбине Сахаповой инкриминируют мошенничество.

Речь идет о событиях весеннего призыва-2019. Именно тогда, как сообщила гособвинитель Светлана Белова, к полковнику в отставке Раису Юнусову обратилась его знакомая, просила помочь с освобождением сына от срочной службы. Сказала, что у сына есть проблема по здоровью, но его признали годным с незначительными ограничениями. С дамой этой Юнусов, по данным источников «Реального времени», когда-то вместе работал в управлении АО «Почта России», где отвечал за вопросы безопасности, после отставки с военной службы и до назначения директором кадетской школы.

Силовики считают, что именно Юнусову мать призывника отдала 80 тысяч рублей — на остановке «Общежитие РКБ» на Оренбургском тракте в Казани — в неустановленный день и неустановленный час в период с 25 апреля по 3 июня 2018 года. А Юнусов, согласно обвинению, по договоренности с Рустемом Шакировым понес эти деньги в военкомат Советского района Казани и передал все 80 тысяч подполковнику в его служебном кабинете.

За плечами у Шакирова и Юнусова — руководство военкоматами в четырех районах Татарстана

По версии силовиков, Шакиров с Юнусовым были давно знакомы по службе. Первый более десяти лет возглавлял военкомат Верхнеуслонского района, а в 2018-м получил аналогичную должность в Советском районе Казани. Второй в прошлом был военным комиссаром Комсомольского района Набережных Челнов, а потом рулил военкоматом соседнего, Тукаевского района.

— Шакиров передал Сахаповой 70 тысяч рублей в качестве взятки, а 10 тысяч присвоил себе, — сообщила суду представитель райпрокуратуры. По версии обвинения, Сахапова, связанная с некими неустановленными должностными лицами Военного комиссариата РТ, должна была понести деньги выше, но передавать взятку не стала — потратила ее на ремонт своего автомобиля, потому и получила обвинение лишь в афере. Судить Сахапову будут отдельно от бывшего шефа и его знакомого.

Дело сократилось на два эпизода, призывник в армию не ушел

В суде военкомы-отставники заявили — посредничество во взяточничестве не признают. Пояснять свою позицию отказались, правда, позднее выяснилось — Шакирова не устраивает именно коррупционная квалификация его действий, а Юнусов вообще не согласен с тем, что участвовал в каком-либо преступлении.

Что до призывника Суирова, мать которого пыталась откупить его от армейской службы, то строевую парень так и не прошел — был списан как негодный к ней. К слову, на воинском учете парень стоял с февраля 2018-го года, правда, имел отсрочку до лета 2019 года в связи с обучением в техникуме информационных технологий и связи на очном отделении.

Гособвинитель Светлана Белова просила повторно избрать Шакирову запрет определенных действий

Напомним, в мае 2022-го, на старте расследования этого дела, бывший военком Советского района Казани Шакиров был арестован Приволжским райсудом по подозрению в причастности к трем эпизодам коррупционного посредничества. Тогда в его деле фигурировала сумма более 250 тысяч рублей. Однако в процессе расследования оказалось — к эпизоду с получением 160 тысяч рублей от родных призывника Шакиров не причастен. Под суд за аферу под видом взятки отправили некоего Андрея Афанасьева, не являющегося сотрудником военкомата.

Подозрения по третьему из ранее вменявшихся Шакирову эпизодов — с передачей 50 тысяч рублей — с военкома в ходе следствия были сняты. Один из источников «Реального времени» уверяет — реальный фигурант той коррупционной истории уже скончался.

Отметим, что в отставку с поста военкома Советского района подполковник ушел еще в 2021 году — до возбуждения уголовного дела. За время расследования он успел побывать и в СИЗО, и под домашним арестом, а 1 декабря 2022-го суд установил ему запрет определенных действий — до конца срока расследования. На момент сегодняшнего старта судебного процесса срок этот уже истек.

«Прошу не применять никакие меры пресечения по отношению ко мне», — выступил в суде бывший военком Шакиров

Гособвинитель попросила о повторном избрании Шакирову той же меры пресечения сроком на три месяца, предположив, что иначе он может скрыться от суда и оказать воздействие на свидетелей. Адвокат подсудимого Ильгам Шарапов возражал, указывая, что последние месяцы его клиент находился вообще без меры пресечения и никаких помех следствию и суду не создал.

— Я поддерживаю адвоката. Прошу не применять никакие меры пресечения по отношению ко мне. Они не имеют никакого юридического смысла и никакого основания, — выступил по ходатайству сам бывший военком.

Суд посчитал доводы обвинения более весомыми и решил ограничить действия фигуранта рядом запретов: менять место жительства, общаться со всеми свидетелями по уголовному делу, пользоваться средствами связи, за исключением телефонных звонков адвокату, суду и в уголовно-исполнительную инспекцию.

Ожидается, что на следующем заседании сторона обвинения начнет представлять свои доказательства. На допрос ждут оставшегося на гражданке призывника и его маму.