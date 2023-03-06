В Татарстане обновят пищеблоки 143 школ за 885 миллионов рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как выяснило «Реальное время», в текущем году на территории Татарстана обновят пищеблоки 143 школ. Стоимость работ оценивается в 885 миллионов рублей, а источником финансирования выступает республиканский бюджет. При этом столовые ожидает не только внутренний ремонт с установкой новых инженерных систем, но и полная замена мебели и кухонного оборудования.

От столицы до поселков: работы пройдут по всему Татарстану

В списке школ, пищеблоки которых будут полностью обновлены, находятся 143 учреждения. Среди них есть лицеи — например, Сарсак-Омгинский лицей в Агрызском районе, гимназии — Татарская гимназия №14 имени Хади Атласи в Бугульме, а также средние общеобразовательные школы — Теньковская СОШ в Камско-Устьинском районе.

Что касается географии работ, то тут стоит отметить, что обновление столовых произойдет не только в крупных городах, но и в небольших населенных пунктах по всей республике: Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Лениногорск, Елабуга, Нурлат, Пестрецы, Бима, Лебедево, Старые Зюри, Нижний Суык-Су и другие.

Согласно проектной документации, в пищеблоках этих школ проведут малярные работы, поклеят обои и уложат новую кафельную плитку, заменят деревянные полы и входные группы, поменяют окна и умывальники. Вместе с этим будет проведена комплексная замена инженерных систем, в ходе которой рабочие установят новые трубы газо- и водоснабжения, а также проводку со светильниками.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Казань заняла первое место по числу школ, в которых отремонтируют пищеблоки

Наибольшее число школ, где ожидается капитальный ремонт столовых, оказалось в Казани. Общая стоимость работ в пищеблоках 21 учебного заведения составляет 179,5 миллиона рублей. В число таких попали:

лицей №26 им. Мусы Джалиля в Авиастроительном районе — 9,2 млн рублей;

школа №117 в Авиастроительном районе — 5,4 млн рублей;

основная общеобразовательная школа №30 в Ново-Савиновском районе — 6,9 млн рублей;

гимназия №14 в Авиастроительном районе — 5,3 млн рублей;

школа №9 с углубленным изучением английского языка в Ново-Савиновском районе — 9,9 млн рублей;

школа с углубленным изучением отдельных предметов №62 в Авиастроительном районе — 9,9 млн рублей;

школа №135 на улице 2-й Юго-Западной — 9,9 млн рублей;

школа №120 на улице Декабристов — 9,9 млн рублей;

лицей-интернат №2 на улице Шамиля Усманова — 9,9 млн рублей;

школа №130 на улице Химиков — 9,9 млн рублей;

средняя общеобразовательная русско-татарская школа №111 в Советском районе — 9,1 млн рублей;

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

основная общеобразовательная школа №108 в Советском районе — 9,8 млн рублей;

татарская гимназия №11 в Советском районе — 2,2 млн рублей;

гимназия №20 имени Абдуллы Алиша в Советском районе — 7,6 млн рублей;

гимназия №93 в Советском районе — 7,3 млн рублей;

татарско-русская средняя общеобразовательная школа №10 с углубленным изучением отдельных предметов в Приволжском районе — 9,9 млн рублей;

татарско-русская средняя общеобразовательная школа №68 с углубленным изучением отдельных предметов в Приволжском районе — 9,9 млн рублей;

основная общеобразовательная школа №17 в Приволжском районе — 9,9 млн рублей;

русско-татарская средняя общеобразовательная школа №129 в Приволжском районе — 7,8 млн рублей;

школа №1 на улице Лево-Булачной — 9,9 млн рублей;

гимназия №28 на улице Достоевского — 9,9 млн рублей.

Второе место по количеству школ занимают Набережные Челны, где будут отремонтированы столовые семи школ. Стоимость работ в Автограде оценивается в 68,7 миллиона рублей. На третьем месте идет Нижнекамск — пищеблоки пяти учреждений за 44,3 миллиона рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В список вошли не все школы столицы Татарстана

В начале февраля глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани Альберт Салихов рассказал, что в школах этих муниципалитетов в ближайшие два года планируют полностью обновить 12 столовых.

Он отметил, что в этом году пищеблоки отремонтируют в школах №1, 10, 17, 68, 129 и в гимназии №28. Обновлять будут сети электро- и водоснабжения, канализации и системы вентиляции, а еще проведут отделочные работы. В школьные рестораны завезут новую посуду, мебель, инвентарь и оборудование. По его словам, после завершения работ еще в шести столовых в 2024 году все пищеблоки в школах Вахитовского и Приволжского районов будут работать в формате школьного ресторана.

Программа модернизации школьных столовых в Казани началась в 2019 году. За это время в Вахитовском и Приволжском районах отремонтировали 28 пищеблоков, семь из них модернизировали в прошлом году. Сейчас в Казани функционирует 144 школьных ресторана.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Организация питания в казанских школах за один год почти равна стоимости ремонта пищеблоков

Напомним, на организацию питания обучающихся в 2022—2023 годах в общеобразовательных учреждениях Казани потратят 350 миллионов рублей (по 175 млн на год). В меню 105 наименований продукции — от блинчиков с различными начинками, творога и кефира до кабачковой икры, яблочного повидла и соленых огурцов.

Почти 148,8 миллиона рублей направят на питание учеников 1—4-го классов 35 школ Казани. Например, для многопрофильного лицея №188 Кировского района города услуги оценили в 8,17 миллиона, а для многопрофильной гимназии №189 «Заман» — в 8,54 миллиона.

201,2 миллиона рублей потратят на организацию питания учеников младших классов еще в 47 образовательных учреждениях столицы Татарстана. В их числе СОШ №42 Приволжского района Казани. На питание детей, которые обучаются в ней, предусмотрено 6 миллионов рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

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Максим Кокунин