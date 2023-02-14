Межпарламентские слушания, 127 деловых сессий: как пройдет обновленный KazanForum

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина рассказала, какие встречи и темы для обсуждения запланированы на международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum». В программе на сегодняшний день пока 127 деловых сессий.



— Она сформирована по трекам, по различным темам. Первая большая тема — это международное сотрудничество, и мы ожидаем, что здесь помимо наших традиционных встреч с чрезвычайными и полномочными послами иностранных государств в России, которые у нас всегда проходили, пройдут еще дополнительные сессии, например об общей истории, — рассказала Талия Минуллина. С Госархивом готовится сессия «Россия — страны ОИС: общая история».

Запланированы межпарламентские слушания Россия — Персидский Залив и сессия о туризме и развитии условий увеличения турпотока в исламские страны и Российскую Федерацию — как уточнила Талия Минуллина, речь идет о взаимном «обмене» туристами. В программе также конференции Россия — Турция, Россия — Египет, Россия — Индонезия, Россия — Азербайджан, Россия — Узбекистан и Россия — Малайзия.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Традиционно пройдет курс по исламским финансам. Планируется большое количество сессий по халяль-индустрии, в том числе по сертификации продукции, развитию экспорта и формированию современной системы подготовки специалистов в этой сфере. Пройдет сессия с Госдумой о перспективах правового регулирования партнерского финансирования в России.

Форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» пройдет в Казани 18—19 мая. Ожидается, что в нем примет участие руководство России.

Как напомнила Талия Минуллина, раньше форум назывался KazanSummit. В январе 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в Казани каждый год будет проводиться международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum».

Марат Хуснуллин, возглавляющий оргкомитет по подготовке и проведению KazanForum, в этом месяце рассказал, что указ Владимира Путина означает, что KazanSummit поднят на новый уровень. «На базе KazanSummit, который много лет проводил Татарстан, набран хороший опыт: в прошлом году было 60 стран-участников. Мы действительно сейчас на базе этого мероприятия делаем такой российский крупный форум».



Форум проводится в Татарстане 13 лет на ежегодной основе. В этом году он состоится в 14-й раз.



Пригласят на KazanForum делегации из стран СНГ, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Африки. О конкретных лицах и делегациях можно будет говорить ближе к форуму, заявил помощник раиса Татарстана Газинур Бакиров.

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Татьяна Демина