ФАС получила ходатайство «Смарт сервис» о приобретении ресторанов KFC у AmRest

Федеральная антимонопольная служба России получила ходатайство о приобретении около 200 ресторанов KFC у польского холдинга AmRest, который управляет ими по франшизе, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

— Служба в установленном порядке оценит влияние сделки на российский рынок услуг общественного питания, — сказано в сообщении.



AmRest договорился о продаже бизнеса в стране в начале декабря. Холдинг может получить за продажу как минимум 100 млн евро. Покупателем должно было стать ООО «Альмира», но решением в конце февраля покупатель сменился на ООО «Смарт сервис». ФАС получило ходатайство от ООО «Смарт сервис норд».

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Маргарита Головатенко