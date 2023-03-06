Казани требуется 155 миллионов рублей для решения проблемы с освещением поселков

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Для решения проблемы с недостаточным освещением казанских поселков требуется 155 миллионов рублей. Об этом рассказал гендиректор АО «Казэнерго» Рустам Абдулхаков на «деловом понедельнике» в мэрии столицы Татарстана.



— В 2023 году запланирована установка 1 483 светильников в 39 поселках Казани. Напомню, для полного решения вопросов с освещением поселков города необходимо 155 миллионов рублей, — заявил он.

Рустам Абдулхаков напомнил, что в 2022 году в 33 казанских поселках установили 1 467 светильников. Объем финансирования превысил 43 миллиона рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева (архив)

Напомним, исполком Казани утвердил норматив затрат на содержание объектов наружного освещения в 2023 году. На содержание одной городской светоточки будет выделяться 1 776,7 рубля в год.



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Татьяна Демина