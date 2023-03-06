В Казани хотят увеличить финансирование программы «Развитие образования» до 80 млрд рублей

В Казани планируют увеличить финансирование программы «Развитие образования» до 2026 года с 65,4 млрд рублей до 80,2 млрд, следует из постановления исполкома города.



Всего из средств бюджета Казани и субсидий Татарстана планируется выделить на программу 60,8 млрд рублей, из внебюджетных средств — 19,3 млрд.

Так, на 2022 год из средств республики выделили 12,8 млрд, из внебюджетных средств — 3,6 млрд, на 2023 год — соответственно 11,7 млрд и 3,8 млрд, на 2024-й — 12 млрд и 3,9 млрд, на 2025 и 2026 годы по 12,1 и 3,9 млрд рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Отмечается, что объемы финансирования на 2022 год отражены исходя из уточненного плана, на 2023 — исходя из утвержденного плана, на 2024—2026 годы — носят прогнозный характер и подлежат уточнению по итогам исполнения бюджета Казани за этот год.

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Маргарита Головатенко