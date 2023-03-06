Сергей Лавров: Россия вместе с мусульманскими странами выступает за формирование многополярного мироустройства

Фото: скриншот прямой трансляции

Министр иностранных дел Сергей Лавров выступил на встрече Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» с послами государств-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС). Он рассказал, что дальнейшее укрепление отношений со странами исламского мира является одним из приоритетных направлений внешней политики.

Как отметил Лавров, Россия поддерживает добрые, честные и взаимоуважительные отношения со странами исламского мира. По словам главы российского МИДа, «вместе с друзьями из мусульманских государств [Россия] выступает за формирование более справедливого, демократического, опирающегося на принципы Устава ООН многополярного мироустройства».

Вместе с этим министр напомнил, что в этом году исполняется 20 лет с исторического визита в Малайзию президента России Владимира Путина, когда он заявил о намерении государства вступить в Организацию Исламская конференция в качестве наблюдателя.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, также на сегодняшней встрече выступил вице-премьер Марат Хуснуллин, который заявил, что товарооборот России с государствами-членами ОИС вырос почти на 30%. Он пригласил послов государств-членов ОИС в столицу Татарстана на международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum». Вице-премьер обратил внимание, что в этом году мероприятие по указу главы государства Владимира Путина вышло на федеральный уровень.



— Уже сформирована насыщенная программа, которая предполагает обсуждение исламских финансов и партнерского банкинга, индустрии халяль, молодежной дипломатии, развития экспорта, предпринимательства и инвестиций. Уверен, проводимая работа и в дальнейшем развитии деятельности группы станет важным этапом на пути укрепления сотрудничества по экономическим гуманитарным проектам, — заявил Марат Хуснуллин.



Напомним, товарооборот Татарстана со странами ОИС в 2021 году составил около $2 млрд. «На примере Татарстана мы стремимся отладить практические механизмы взаимодействия с исламским бизнесом. География стран, с которыми мы выстраиваем отношения, очень широкая», — рассказывал Рустам Минниханов в августе прошлого года.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин