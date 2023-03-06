Комитет Госдумы одобрил законопроект о введении цифрового рубля

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, создающий основу для внедрения цифрового рубля и осуществления безналичных расчетов. Документ инициирован группой депутатов во главе с председателем комитета по финрынку Анатолием Аксаковым.



Законопроект определяет такие понятия, как «платформа цифрового рубля», «правила платформы цифрового рубля», «участник платформы цифрового рубля», «пользователь платформы цифрового рубля» и «цифровой счет (кошелек)». Перечень субъектов платежной системы дополняется субъектом — оператором платформы цифрового рубля.

Проект закона также дифференцирует ряд понятий: «электронные денежные средства» и «безналичные расчеты в форме перевода цифровых рублей», «электронные денежные средства» и «цифровые рубли». Устанавливаются особенности перевода цифровых рублей.

За Банком России закрепляется статус оператора платформы цифрового рубля и выполнение функций по организации и обеспечению функционирования платформы. ЦБ также ответственен за сохранность цифровых рублей и правильность учета информации таких операций.

Фото: cbr.ru

Создание прототипа платформы цифрового рубля завершилось в декабре 2021 года. Вызвались принять участие в ее тестировании 12 банков. В феврале Центробанк приступил к тестам самой платформы. После завершения ЦБ намерен представить дорожную карту внедрения платформы цифрового рубля.



Первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова в апреле прошлого года заявила, что ЦБ рассчитывает внедрить цифровой рубль в течение ближайших нескольких лет.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко