СБУ изъяла нефтепродукты у «Укрнафты» и «Укртатнафты» почти на $22 млн

Служба безопасности Украины изъяла у компаний «Укрнафта» и «Укртатнафта», ранее принадлежавших украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому, почти $22 млн (800 млн гривен), сообщает ТАСС со ссылкой на СБУ.



Во время обысков на логистических базах и складах компаний сотрудники правоохранительных органов изъяли более 16 тысяч тонн нефтепродуктов. Таким образом СБУ заблокировала возможный нелегальный сбыт этих нефтепродуктов, которые незаконно вывел предыдущий менеджмент этих компаний, указано в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время решается вопрос об аресте изъятых горюче-смазочных материалов и их дальнейшей передаче на нужды «сил обороны».

В начале февраля СБУ и Бюро экономической безопасности Украины обнаружили черную бухгалтерию «Укртатнафты». В ноябре 2022 года Вахитовский суд Казани заочно арестовал Игоря Коломойского, его обвиняли в хищении более 800 тыс. тонн нефти.



Об уголовном деле стало известно в августе 2021-го. Напомним, «Татнефть» участвовала в создании компании «Укртатнафта». В 2007-м контроль над ней перешел к Коломойскому. «Укртатнафта» приняла крупную партию нефти, после чего преступное сообщество отстранило от работы татарстанских менеджеров и акционеров, а нефть оставило себе.

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Маргарита Головатенко