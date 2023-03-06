Банк России продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты еще на полгода

Банк России продлил еще на полгода ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Они будут действовать до 9 сентября 2023 года, сообщили в ЦБ.



— Если валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, человек может снять с него сумму остатка денежных средств на 00 часов указанной даты, но не более $10 тысяч или эквивалентную сумму в евро, если он пока не воспользовался такой возможностью. Остальные средства по-прежнему можно получить в рублях, — добавили в Центробанке.

Валютные переводы без открытия счета и через электронные кошельки выдаются в рублях. При этом выдаваемая сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу Банка России, подчеркнули в ЦБ.

Фото: flickr.com

В феврале сообщалось, что Центробанк продлит ограничения на снятие наличной валюты для физических лиц. Подробно об этом высказалась глава организации Эльвира Набиуллина.

Напомним, летом 2022 года Банк России продлил до 9 марта 2023 года действие ограничений на снятие наличной валюты. Изначально ограничения должны были продлиться с 9 марта 2022 года по 9 сентября.



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Айрат Назипов