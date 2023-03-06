ИИ в «Народном контроле», радиологический дата-центр: задачи цифровизации Татарстана в 2023 году

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Власти Татарстана продолжают подводить итоги Года цифровизации в республике и готовить планы на наступивший 2023-й. Так, например, ряду министерств и других ведомств поручено проанализировать мероприятия прошлого года для того, чтобы представить свои предложения для совершенствования стратегии. Они должны включать в себя не только планы работ и финансирования, но и конкретные задачи по вводу в эксплуатацию разрабатываемых информационных систем. Подробнее — в материале «Реального времени».

Новые проекты получат больший охват

Напомним, программа цифровой трансформации республики начала действовать еще в прошлом году. Согласно постановлению Кабмина Татарстана, в 2022 и 2023 годах бюджет программы предусматривает по 4,6 млрд рублей, в 2024 и 2025 годах — по 3,8 млрд рублей. Общий объем финансирования программы составит 16,8 млрд рублей. Причем эти суммы уже скорректированные: по первоначальному варианту на 2022 год планировалось выделить более 1 млрд рублей, в 2023 году — 974,8 млн рублей, а в 2024 году — 675,8 млн рублей.

До 1 апреля органам государственной власти совместно с Минцифрой необходимо провести анализ исполнения поручений раиса республики по цифровизации подведомственных отраслей и полученного экономического эффекта. Вместе с этим им необходимо представить предложения по поэтапному финансированию разработки информационных систем и их внедрению. Также Министерству цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи до 31 марта нужно разработать перечень мероприятий по обеспечению информационной безопасности объектов критической информационной инфраструктуры.

Новые проекты должны будут обеспечить максимальный охват жителей региона и быть более защищенными от различных киберугроз. Таким образом, цифровизация охватит еще большее количество областей в различных сферах — от образования до здравоохранения.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Минцифра Татарстана будет работать с «Почтой России» и ФСБ

Говоря о конкретных задачах, важно отметить, что в планах на этот год уже заложен целый список, охватывающий множество направлений и ведомств. Так, например, Минцифре Татарстана необходимо:

до 1 апреля представить предложения по реализации проекта «Проектный офис Казани»;

до 1 мая представить предложения по разработке реестра информационных систем;

до 30 июня разработать и представить предложения по обновлению серверной инфраструктуры единой межведомственной системы электронного документооборота;

до этого же дня обеспечить работу с документами для служебного пользования в единой межведомственной системе.

Часть мероприятий будет реализовываться в объединении министерств. Так, например, до 31 октября Минцифре совместно с Минстроем и УФПС «Татарстан почтасы» нужно провести модернизацию объектов почтовой связи, расположенных в сельских поселениях. Также Министерству цифрового развития вместе с МВД и УФСБ России по Татарстану необходимо будет ввести в эксплуатацию единую интеграционную платформу видеонаблюдения и представить предложения по приданию ей статуса государственной информационной системы.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Продолжая тему безопасности, до 31 декабря ведомство должно организовать подключение к центру предотвращения киберугроз всех исполнительных органов и органов местного самоуправления. Вместе с этим Минцифра обеспечит перевод государственных и муниципальных услуг на цифровую платформу «Цифровые услуги Республики Татарстан», а также совместно с Министерством труда, занятости и социальной защиты устроит перепроектирование кода системы «Социальный регистр населения Республики Татарстан».

Среди других основных задач, которые стоят перед Минцифрой:

до 30 июня разработать предложение по созданию серверной инфраструктуры регионального фонда пространственных данных Татарстана;

до 31 декабря 2024 года обеспечить реализацию первого этапа создания Единой информационной системы по учету и управлению государственным и муниципальным имуществом (ЕИС «Имущество»);

представить предложения по внедрению элементов искусственного интеллекта в деятельность межведомственной системы электронного документооборота, государственной информационной системы «Народный контроль» и контакт-центров по работе с обращениями граждан.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Все основные услуги перейдут в цифровой формат

Другие министерства также будут работать в сфере цифровизации, но уже по своим направлениям. Например, Министерству образования и науки Татарстана нужно будет обеспечить информирование учителей, обучающихся и их родителей об актуальных возможностях федеральной государственной информационной системы «Моя школа». Также до 31 декабря обеспечить модернизацию системы «Электронное образование».

Минздраву республики необходимо до 31 марта организовать внедрение информационной системы сервиса телемедицины во всех медорганизациях на терртории республики. Кроме того, ведомству необходимо представить предложения по масштабированию стандартов HIMSS с указанием сроков прохождения сертификации. Также еще одним из проектов в ближайшем времени станет развитие радиологического дата-центра. До 30 июля Минздрав должен будет обеспечить и запуск единого медицинского контакт-центра.

Министерству труда, занятости и социальной защиты до 31 декабря предстоит обеспечить возможность подачи заявлений по всем социально значимым государственным и муниципальным услугам в информационной системе «Забота».

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Министерству земельных и имущественных отношений совместно с АИР предстоит оказать содействие в рамках компетенций АО «Почта России» в реализации проекта «Казанский транспортный узел», включающего строительство логистических мощностей для развития мест с особым таможенным статусом, перенос действующего центра перевозки почты, строительство автомобильной газонаполнительной компрессорной станции.

Минпромторгу до 31 декабря внести предложения по созданию промышленного технопарка в области радиоэлектроники, а также провести работы по проектированию информационной системы в области промышленности, энергетики и торговли.

Министерству по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям до 31 декабря обеспечить проектирование единой цифровой платформы «Безопасный город», а также внести предложения по модернизации системы вызова экстренно-оперативных служб по номеру «112» на базе «ГЛОНАСС+112».

Все остальные ведомства, включая госкомитет по тарифам, также должны будут заняться разработкой собственных информационных платформ и проектов. При этом для их реализации должно использоваться только отечественное программное обеспечение (ПО) и технологии.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

КФУ обучит госслужащих, а КАИ подготовит кадры для разработки микроэлектроники

Стоит отметить, что проекты цифровизации не обойдут и передовые учебные заведения республики. Так, Высшей школе государственного и муниципального управления КФУ будет предложено организовать обучение государственных и муниципальных служащих по программам повышения компетенций в сфере цифровой трансформации. Вместе с этим КНИТУ-КАИ совместно с ООО «АйСиЭл Техно» до 31 декабря необходимо будет представить предложения по подготовке специалистов в области разработки и проектирования микроэлектронного оборудования.

Напомним, осенью прошлого года на волне развития цифровых технологий в образовательной среде также была открыта университетская стартап-студия. Организация расположилась в Набережных Челнах на проспекте Мира, в доме 13б — в здании набережночелнинского института КФУ и инжинирингового центра вуза.

Уставный капитал поделен в равной доле по 25% (25 тысяч рублей) между НКО «Инвестиционно-венчурный Фонд Татарстана», ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», Фондом инфраструктурных и образовательных программ и ПАО «КАМАЗ».

Организация представлена 18 видами деятельности, среди которых можно отметить:

исследование конъюнктуры рынка;

торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи интернета;

разработка компьютерного программного обеспечения;

деятельность web-порталов.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Татарстан в лидерах цифровой трансформации по итогам 2022-го

По итогам прошлого года Татарстан занял первое место в рейтинге руководителей цифровой трансформации среди всех российских субъектов:

Так, к декабрю Татарстан первым в России перевел все государственные и муниципальные услуги в электронный вид — теперь 319 значимых услуг доступны жителям онлайн.

Минцифры республики приняло участие в проекте по цифровизации Республиканской клинической больницы, которая прошла сертификацию HIMSS.

ФАПы в малых населенных пунктах оснастили компьютерами.

Также Татарстан по итогам года вошел в число регионов, где чаще всего пользовались льготной ипотекой. Важное событие для всего ИТ-сообщества республики — открытие нового ИТ-парка имени Башира Рамеева в Казани, общая площадь которого составляет 49 700 кв. м.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В 2022 году также запущено несколько интерактивных проектов. В приложении «Я — школьник» осенью стартовал конкурс по безопасности дорожного движения. Вместе с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко объявлен старт конкурса для школьников «Дай пять!», а в цифровом сервисе «Локоло» запущено первое голосование собственников жилья многоквартирного дома в Казани. Позже сервис заработает по всей республике.



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