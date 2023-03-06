От «Татфлота» требуют демонтировать причалы и выплатить долги за аренду речпорта

Фото: Максим Платонов

Как стало известно «Реальному времени», власти Казани потребовали от «Татфлота» освободить на улице Портовая самовольно захваченную территорию и демонтировать причалы. Город также пытается взыскать с судоходной компании Равиля Зиганшина и оператора Казанского речпорта более 40 млн рублей задолженности по аренде земли на территории речного вокзала и грузового терминала. В скором времени грузовой порт «Татфлота» так или иначе сменит локацию и переедет в Свияжск в виду масштабной реновации зоны речпорта. Но город не останется без возможности причаливать судам, заверили в мэрии. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Освободить участок путем демонтажа причалов»

Освободить самовольно захваченную землю в речном порту и демонтировать причалы потребовал исполком Казани от «Татфлота». Речь идет об участке площадью 2,4 га на ул. Портовой. Причем, судя по всему, это не пассажирские пристани, от которых уплывают туристы на теплоходах или дачники на «Метеорах».

Спорный участок (к/н 16:50:000000:4200) находится на песчаной косе, которая тянется от полуострова Локомотив по акватории Волги. Здесь в районе водной станции ДОСААФ есть пристань. Суд принял иск в производство и назначил рассмотрение дела на середину марта.

— Освободить самовольно используемый земельный участок из состава земельного участка с кадастровым номером 16:50:000000:4200 площадью 24 479 кв. м по ул. Портовой, путем демонтажа причалов, — потребовал от компании казанский Комитет земельных и имущественных отношений.

Как сообщили «Реальному времени» в мэрии Казани, иск был подан, поскольку перевозчик нарушил закон, выйдя за пределы арендуемого участка:

— Компания «Татфлот» нарушила земельное законодательство, разметив отдельные свои строения за пределами арендованного земельного участка. На этот вопрос обратила внимание прокуратура, и в таких случаях традиционно он решается в судебных инстанциях.

Фото: yandex.ru/maps

Однако столичные власти заверили, что город всех пристаней не лишится: «Поясним, что Казань в любом случае не останется без причалов или без возможности судам причаливать к берегу, как можно понять из судебного анонса».

В руководстве самой судоходной компании на запрос «Реального времени» с просьбой прокомментировать претензии исполкома пока не ответили, комментарий будет опубликован по получении.



Долг за аренду Казанского речного порта более 40 млн рублей

Но у столичного КЗИО есть претензии к «Татфлоту» и относительно арендуемой земли на улице Портовой — компания задолжала городу платежи по аренде территории Казанского речного порта. За период 2016—2017 годов перевозчик не доплатил более 40 млн рублей.

Договор аренды свыше 21 гектара земли сроком на 49 лет между МЗИО РТ и «Татфлотом» был заключен в 2012 году — под здания и сооружения пассажирского управления, центрального грузового района и Волжского грузового района. Через год Минземимущество передало права и обязанности арендодателя КЗИО. По договору, оператор речпорта должен был ежемесячно платить за пользование земельным участком по 1,8 млн рублей.

Фото: Максим Платонов

Однако к 2015 году «Татфлот» перестал исполнять свои обязанности по договору, и город взыскал через суд около 30,5 млн рублей задолженности и пени за аренду участка в период с 2015 по 2016 годы. Но перевозчик вновь накопил долги, и с него взыскали еще 11,3 млн за период с сентября 2019 по август 2020 года. В дальнейшем последовал новый иск — на 3,5 млн за 4 месяца 2020 года.



Впрочем, как оказалось, «Татфлот» не выплатил муниципалитету арендную плату и за более ранний период — с апреля 2016-го по октябрь 2017 годов. Тогда же, в 2017-м, КЗИО направлял досудебную претензию, которая осталась без ответа. В суд комитет обратился год назад, затребовав выплаты 31,5 млн рублей долга и 8,7 млн неустойки.

Однако в этом иске татарстанский арбитраж структуре исполкома Казани отказал со ссылкой на истечение срока исковой давности. Отказала в пересмотре данного решения и апелляционная инстанция, куда обратился КЗИО, не согласившись с решением, а затем и кассационный суд.

Финансовые проблемы у судоходной компании Равиля Зиганшина не первый год. Попытки обанкротить «Татфлот» кредиторами предпринимались неоднократно с 2011 года. Недавний иск был подан в декабре прошлого года от зеленодольского предприятия «Волгататсудоремонт». Однако, как и все прошлые разы, пока компании удается урегулировать вопросы.

Фото: Максим Платонов

Масштабная реновация зоны речпорта

Грузовой порт «Татфлота» в скором времени должен сменить прописку — освободить территорию компанию попросили до конца этого года. По данным Управления архитектуры и градостроительства Казани, выведение грузовых мощностей давно заложено в Генплане Казани, поэтому бизнес должен быть готов к переезду.

Переместить грузовой терминал планировалось в Свияжск, где он мог бы стать частью межрегионального мультимодального логистического центра. Под реализацию этого проекта отвели 244,5 га земли. Глава ПСО «Казань» изначально проявлял интерес к СММЛЦ, но погрязнув в судебных разбирательствах, несколько отстранился от проекта.

В прошлом году стало известно, что портовую зону Казани в ближайшие 10 лет ждет масштабная программа реновации. Для этого ее территорию придется освободить от присутствующих там грузового порта «Татфлота» и имущества других собственников, сохранив лишь пассажирский порт. Согласно проекту, который уже одобрило руководство республики, на площади почти 290 га собираются возвести 1,5 млн кв. м жилья с домами средней этажности и 1,3 млн кв. м коммерческих помещений, плюсом появится обустроенная набережная протяженностью 12 км. Новый столичный район вырастет в границах Куйбышевского водохранилища, куда войдут ул. Портовая, базирующаяся на его верхней дуге, а на нижней — ул. Поперечно-Кукушкинская.

Ожидается, что общая сумма инвестиций в мегапроект, состоящий из двух этапов, — полтриллиона рублей, а к финансированию планируется привлечь средства из госпрограмм. Соглашение о сотрудничестве между властями Казани и Сбербанком было подписано в сентябре 2022 года во время Восточного экономического форума.

Фото: kzn.ru

Первой начала застраивать эту территорию жильем компания СМУ-88 — ей отведено 6 га земли, на которой появятся 20 жилых домов премиум-класса, они будут построены в течение шести лет. Реализацию проекта застройщик оценил в 18 млрд рублей. Уже в конце декабря прошлого года было объявлено, что город выделил деньги на обустройство первого километра набережной.

О том, насколько кардинальным станет преображение промзоны на ул. Портовой около Казанского речпорта, общественности рассказали летом 2022 года. Тогда главный архитектор города Ильсияр Тухватуллина отметила, что концепция мастер-плана Портовой укладывается в общую линию Генплана, нацеленного на уплотнение городского пространства в центре города. Для этого в правила землепользования и развития внесли изменения, по которым застройка будет вестись в рамках комплексного развития территории.

