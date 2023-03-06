Владимир Путин назначил нового замдиректора ФСИН России
Президент России Владимир Путин назначил генерал-майора внутренней службы Алексея Гиричева заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Этим же указом Гиричева освободили от ранее занимаемой им должности. До этого он был главой УФСИН по Владимирской области.
— Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания, — сказано в документе.
Алексей Гиричев родился в 1975 году в Воронежской области. Службу в уголовно-исполнительной системе начал в должности младшего инспектора следственного изолятора в 1996 году. Позже занимал различные должности в учреждениях уголовно-исполнительной системы.
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