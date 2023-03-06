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Владимир Путин назначил нового замдиректора ФСИН России

20:27, 06.03.2023
Владимир Путин назначил нового замдиректора ФСИН России
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин назначил генерал-майора внутренней службы Алексея Гиричева заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Этим же указом Гиричева освободили от ранее занимаемой им должности. До этого он был главой УФСИН по Владимирской области.

— Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания, — сказано в документе.

Фото: publication.pravo.gov.ru

Алексей Гиричев родился в 1975 году в Воронежской области. Службу в уголовно-исполнительной системе начал в должности младшего инспектора следственного изолятора в 1996 году. Позже занимал различные должности в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

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Айрат Назипов
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