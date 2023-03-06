Ежемесячно на рассылку россиянам платежек за ЖКУ тратится 50 тонн бумаги — это много или мало?

В России каждый месяц на рассылку гражданам бумажных платежек за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) тратится около 50 тонн бумаги. Такую цифру озвучили в Российском экологическом операторе.

По данным РЭО, в России платежки за ЖКУ каждый месяц получают свыше 50 млн домохозяйств. Каждая из них весит 1 грамм.

РЭО предлагает проработать вопрос об отказе от бумажных квитанций и перейти на электронные платежки. Исключение хотят сделать для пенсионеров, пишут «Известия».

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Необходимость отказа от привычных квитанций в РЭО обосновали тем, что бумага подорожала в два-три раза. Кроме того, на предприятия, которые перерабатывают бумагу, приходится большая нагрузка — ежегодный объем макулатуры оценивается примерно в 4 млн тонн.



50 тонн бумаги — это:

600 тысяч тонн в год;

50 миллионов листов А4 — на сегодняшний день платежки печатают на бумаге этого формата, один лист весит 1 грамм;

— на сегодняшний день платежки печатают на бумаге этого формата, один лист весит 1 грамм; 125 тысяч кг древесины — из одного килограмма древесины получают до 400 граммов бумаги;

— из одного килограмма древесины получают до 400 граммов бумаги; 5 882 дерева — из одного промышленного дерева получают в среднем 17 пачек бумаги по 500 листов каждая, или 8,5 кг бумаги;

— из одного промышленного дерева получают в среднем 17 пачек бумаги по 500 листов каждая, или 8,5 кг бумаги; 100 тысяч упаковок бумаги А4 — в каждой из них содержится по 500 листов;

— в каждой из них содержится по 500 листов; 12,5 миллиона бланков ЕГЭ — на экзамене выпускникам выдают их четыре;

— на экзамене выпускникам выдают их четыре; 625 тысяч дипломных работ — количество листов в выпускной квалификационной работе достигает 80;

— количество листов в выпускной квалификационной работе достигает 80; 1,25 миллиона альбомов для рисования — в стандартном альбоме 40 листов;

— в стандартном альбоме 40 листов; 1,4 миллиона курсовых работ — их объем не превышает 35 листов;

— их объем не превышает 35 листов; объем бумаги, необходимый на учебный год 641 школе — на образовательный процесс одно учреждение тратит в среднем 156 пачек бумаги, или 78 тысяч листов;

— на образовательный процесс одно учреждение тратит в среднем 156 пачек бумаги, или 78 тысяч листов; годовой запас офиса с 5 тысячами работников — в год один офисный сотрудник использует 10 тысяч листов бумаги;

— в год один офисный сотрудник использует 10 тысяч листов бумаги; объем бумаги, который в год используют 909 человек — в среднем на одного жителя планеты приходится 55 кг бумаги.

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Татьяна Демина