Суд в Минске заочно приговорил Светлану Тихановскую к 15 годам лишения свободы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Суд в Минске заочно приговорил экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую к 15 годам лишения свободы.

Она проходила обвиняемой по десяти уголовным делам, среди которых — о приготовлении к участию в массовых беспорядках, заговоре с целью захвата власти, создании «экстремистских формирований» и руководство ими.

К 15 годам также приговорили соратника Тихановской, бывшего дипломата Павла Латушко. Он проходил обвиняемым по семи уголовным делам.

В декабре 2021 года Гомельский областной суд приговорил белорусского блогера, мужа бывшего кандидата в президенты Белоруссии Сергея Тихановского к 18 годам лишения свободы. Тихановского задержали в мае 2020 года. До этого он возглавил инициативную группу своей жены Светланы Тихановской, которая баллотировалась в президенты Белоруссии. Сам Сергей Тихановский тоже выдвигал свою кандидатуру, однако Центральная избирательная комиссия отказала ему в регистрации.



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Маргарита Головатенко