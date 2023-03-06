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В России предложили заменить бумажные платежки ЖКУ на электронные

09:18, 06.03.2023 4
В России предложили заменить бумажные платежки ЖКУ на электронные
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России следует постепенно отказываться от бумажных платежек ЖКУ в пользу электронных аналогов, с таким предложением выступил Российский экологический оператор (РЭО), предложение планируют обсудить с Минстроем, сообщают «Известия».

Нововведение не должно коснуться пенсионеров — для них следует оставить квитанции на бумаге.

В письме гендиректора РЭО Дениса Буцаева, адресованном в Минстрой, отмечается, что бумага — один из самых потребляемых материалов, в стране используют миллионы тонн этого сырья:

— В РФ более 50 млн домохозяйств, каждое из них получает бумажные платежки. Получается, что на ежемесячную рассылку документов уходит 50 т бумаги.

В РЭО указали, что ситуация с потреблением бумаги обостряется: растет потребление, поэтому увеличивается производство. В процессе изготовления сырья выделяются токсины — формальдегид и диоксид хлора.

Только в Татарстане производство бумаги и бумажных изделий в сентябре 2022 года увеличилось на 27,1% в сравнении с аналогичным месяцем 2021-го.

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Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 09:21
    были и будут бумажные счета. доводы смешные у этих. 50 тонн бумаги это копейки
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  • Анонимно 09:39
    Уменьшить численность аппарата управления, ликвидировать пару - тройку департаментов
    Вот и экономия будет
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  • Анонимно 10:20
    На бумаге все-таки надежнее будет!
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  • Анонимно 17:15
    Когда прокуратура жахнет по тарифному комитету и Груничеву, согласовавшему такие грабительские ставки в ЖКУ? Платежи в 2 раза выше ноябрьских!!
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