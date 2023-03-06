В России предложили заменить бумажные платежки ЖКУ на электронные

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России следует постепенно отказываться от бумажных платежек ЖКУ в пользу электронных аналогов, с таким предложением выступил Российский экологический оператор (РЭО), предложение планируют обсудить с Минстроем, сообщают «Известия».



Нововведение не должно коснуться пенсионеров — для них следует оставить квитанции на бумаге.

В письме гендиректора РЭО Дениса Буцаева, адресованном в Минстрой, отмечается, что бумага — один из самых потребляемых материалов, в стране используют миллионы тонн этого сырья:

— В РФ более 50 млн домохозяйств, каждое из них получает бумажные платежки. Получается, что на ежемесячную рассылку документов уходит 50 т бумаги.

В РЭО указали, что ситуация с потреблением бумаги обостряется: растет потребление, поэтому увеличивается производство. В процессе изготовления сырья выделяются токсины — формальдегид и диоксид хлора.

Только в Татарстане производство бумаги и бумажных изделий в сентябре 2022 года увеличилось на 27,1% в сравнении с аналогичным месяцем 2021-го.



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Маргарита Головатенко