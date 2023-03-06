Суд признал Казанский хлебозавод №1 банкротом

Казанский хлебозавод №1 признали банкротом. Арбитражный суд Татарстана постановил открыть в отношении предприятия конкурсное производство, сообщает «РБК Татарстан».

Заявитель — ООО «Лифт Технолoгия», причина — в непогашенных долгах по договорам поставки в 14,5 млн рублей.



Суд ввел банкротство по упрощенной процедуре. По данным юристов, сегодняшнее судебное решение можно обжаловать в течение месяца.



Поводом для обращения в суд с иском о банкротстве стало неисполнение ответчиком судебных актов, согласно которым хлебозавод обязали погасить долги по двум договорам поставки в 2020 и 2021 годах. Долг по первому превысил 5,3 млн рублей, по второму — 9,1 млн рублей, в том числе 8,3 млн основной долг, оставшееся — неустойка.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В феврале холдинг «Ак Барс» сменил руководство Казанского хлебозавода №3 — одного из старейших предприятий хлебопекарной отрасли республики.

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Маргарита Головатенко