Суд признал Казанский хлебозавод №1 банкротом
Казанский хлебозавод №1 признали банкротом. Арбитражный суд Татарстана постановил открыть в отношении предприятия конкурсное производство, сообщает «РБК Татарстан».
Заявитель — ООО «Лифт Технолoгия», причина — в непогашенных долгах по договорам поставки в 14,5 млн рублей.
Суд ввел банкротство по упрощенной процедуре. По данным юристов, сегодняшнее судебное решение можно обжаловать в течение месяца.
Поводом для обращения в суд с иском о банкротстве стало неисполнение ответчиком судебных актов, согласно которым хлебозавод обязали погасить долги по двум договорам поставки в 2020 и 2021 годах. Долг по первому превысил 5,3 млн рублей, по второму — 9,1 млн рублей, в том числе 8,3 млн основной долг, оставшееся — неустойка.
В феврале холдинг «Ак Барс» сменил руководство Казанского хлебозавода №3 — одного из старейших предприятий хлебопекарной отрасли республики.
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комментарии
минус мощности по выпуску армейской обуви
ОКБ сокол. арест рукооводителя.
минус беспилотники для армии.
закрою хлебзаводы, ликвидирую.т элеваторы минус хлеб для населения в тот момент обострения обстановки. хлеб так же нужен для армии
ЗЫ
и ненадо про бонтики солдатам.
теперь отказ от сапог, обернулся дефицитом носок для солдат. рвутся за неделю.
из за этого диагноз "окопная стопа " стал очень повсеместным аэточревато ампутацией.
рано смеялись над портянками и сапогами.
боттиночки высокие берцы шшшнурки гниют носки рвутся. ,носки тяжелее просушить чем портянки кстати.
вот где проблемы внепонимаагнии некоторыми руководителями прсотых вещенй и желание урвать напоследок непонимая что у нас часто конфискуют кой что.
РУККИПРОЧЬБ ОТ ХЛЕБЗАВОДОВВ ПОТРТА ЭЛЕАВТОРА!!а этих кто банкротит истцев надор мобилизовать и на СВО возраст повзволяет пусть там послужат РОдине с пользой! ато хздесь исокподаватаелей вред один!
я думаю всех руководителей среднего уровня надо призывать на СВО !! спортивные бегают марафоны заплывы джелают посутивсе минспорта можнона сво и все минмолодежи!! пусть послужат РОДИНЕ !!!