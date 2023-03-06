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Суд признал Казанский хлебозавод №1 банкротом

14:26, 06.03.2023 3
Суд признал Казанский хлебозавод №1 банкротом
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Казанский хлебозавод №1 признали банкротом. Арбитражный суд Татарстана постановил открыть в отношении предприятия конкурсное производство, сообщает «РБК Татарстан».

Заявитель — ООО «Лифт Технолoгия», причина — в непогашенных долгах по договорам поставки в 14,5 млн рублей.

Суд ввел банкротство по упрощенной процедуре. По данным юристов, сегодняшнее судебное решение можно обжаловать в течение месяца.

Поводом для обращения в суд с иском о банкротстве стало неисполнение ответчиком судебных актов, согласно которым хлебозавод обязали погасить долги по двум договорам поставки в 2020 и 2021 годах. Долг по первому превысил 5,3 млн рублей, по второму — 9,1 млн рублей, в том числе 8,3 млн основной долг, оставшееся — неустойка.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В феврале холдинг «Ак Барс» сменил руководство Казанского хлебозавода №3 — одного из старейших предприятий хлебопекарной отрасли республики.

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Маргарита Головатенко
БизнесРозничная торговляОбщество Татарстан

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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 14:56
    ззакрывают стратегические предприятия. фабрика сппартак , закрыли .
    минус мощности по выпуску армейской обуви
    ОКБ сокол. арест рукооводителя.
    минус беспилотники для армии.
    закрою хлебзаводы, ликвидирую.т элеваторы минус хлеб для населения в тот момент обострения обстановки. хлеб так же нужен для армии

    ЗЫ
    и ненадо про бонтики солдатам.
    теперь отказ от сапог, обернулся дефицитом носок для солдат. рвутся за неделю.
    из за этого диагноз "окопная стопа " стал очень повсеместным аэточревато ампутацией.
    рано смеялись над портянками и сапогами.
    боттиночки высокие берцы шшшнурки гниют носки рвутся. ,носки тяжелее просушить чем портянки кстати.

    вот где проблемы внепонимаагнии некоторыми руководителями прсотых вещенй и желание урвать напоследок непонимая что у нас часто конфискуют кой что.
    РУККИПРОЧЬБ ОТ ХЛЕБЗАВОДОВВ ПОТРТА ЭЛЕАВТОРА!!а этих кто банкротит истцев надор мобилизовать и на СВО возраст повзволяет пусть там послужат РОдине с пользой! ато хздесь исокподаватаелей вред один!

    я думаю всех руководителей среднего уровня надо призывать на СВО !! спортивные бегают марафоны заплывы джелают посутивсе минспорта можнона сво и все минмолодежи!! пусть послужат РОДИНЕ !!!
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  • Анонимно 15:31
    очень жаль
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  • Анонимно 18:30
    Опять умышленное Банкротство......!?
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