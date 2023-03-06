Товарооборот России со странами ОИС вырос почти на треть

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Товарооборот России с государствами-членами Организации исламского сотрудничества вырос почти на 30%. Об этом сообщил вице-премьер страны Марат Хуснуллин на встрече Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир».

Он пригласил послов государств-членов ОИС в столицу Татарстана на международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum». Вице-премьер обратил внимание, что в этом году мероприятие по указу главы государства Владимира Путина вышло на федеральный уровень.



— Уже сформирована насыщенная программа, которая предполагает обсуждение исламских финансов и партнерского банкинга, индустрии халяль, молодежной дипломатии, развития экспорта, предпринимательства и инвестиций. Уверен, проводимая работа и в дальнейшем развитии деятельности группы станет важным этапом на пути укрепления сотрудничества по экономическим гуманитарным проектам, — заявил Марат Хуснуллин.

В мероприятии также принимает участие раис Татарстана Рустам Минниханов, а также министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Напомним, товарооборот Татарстана со странами ОИС в 2021 году составил около $2 млрд. «На примере Татарстана мы стремимся отладить практические механизмы взаимодействия с исламским бизнесом. География стран, с которыми мы выстраиваем отношения, очень широкая», — рассказывал Рустам Минниханов в августе прошлого года.



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Татьяна Демина