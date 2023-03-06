«Одно из самых острых блюд в меню районных проблем»: Сергей Миронов заявил о нехватке школ и детсадов

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Кировскому и Московскому районам Казани на сегодняшний день не хватает школ и детских садах — некоторые из них «работают на пределе своих возможностей». Об этом этом на «деловом понедельнике» сообщил глава администрации районов Сергей Миронов.

— Потребность в новых местах в школах и детских садах — одно из самых острых блюд в меню районных проблем. Очередность в детские сады составляет 824 места. С учетом развития территорий района «Салават купере» введение двух новых школ не закрывает потребность в местах.

По его словам, лицеи №188 и 189 работают с превышением проектной мощности более чем на 600 детей. Лицей №182 «работает на пределе своих возможностей с двукратным превышением численности учеников».

— В упомянутых школах по 15 первых классов. Строительство новых школ остается для нас остается актуальным вопросом, — заявил он.

Скриншот трансляции «делового понедельника»

Он напомнил, что сейчас в «Салават купере» строится новая школа. Сдать ее в эксплуатацию планируют в этом году.

Осенью 2022 года глава исполкома столицы Татарстана Рустем Гафаров сообщил, что в школы города 1 сентября пошли 165 тысяч детей и подростков — на 5 тысяч человек больше показателя предыдущего года. «При этом в городе не хватает 30 школ, и одним днем они не появятся», — обратил внимание он.



— Нехватка школ — это не чей-то недосмотр, это системная проблема, которая возникла в связи с бэби-бумом в нашем городе. Прогнозировать, сколько детей появится в течение 3—5 лет, сложно. 20 лет назад мы даже просчитать не могли, что к 2025 году у нас будет насчитываться уже 200 тысяч детей–школьников, — сказал Рустем Гафаров.

Мэр Казани Ильсур Метшин напоминал, что в 2005-м в столице Татарстана насчитывалось чуть более 100 тысяч школьников. Сейчас их 166 тысяч. «Буквально в течение пятилетки за парты сядут 195 тысяч школьников», — спрогнозировал градоначальник.

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Татьяна Демина