Дефицит бюджета России в январе — феврале составил 2,58 трлн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Дефицит федерального бюджета России в январе — феврале 2023 года составил 2,58 трлн рублей. Такие данные приводит Минфин РФ.

По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в январе — феврале 2023 года составили 3,16 трлн рублей (на 25% ниже, чем за январь — февраль 2022 года). Расходы составили 5,74 трлн рублей (на 52% больше, чем за аналогичный период прошлого года).

— Предварительные оценки исполнения федерального бюджета в январе — феврале текущего года соответствуют динамике, заложенной при формировании основных характеристик на 2023 год в рамках закона о бюджете. Это в совокупности с использованием/формированием средств ФНБ в случае отклонения размера нефтегазовых доходов от их базового уровня обеспечивает устойчивость бюджетной системы и укрепляет макроэкономическую и финансовую стабильность Российской Федерации, — рассказали в Минфине.

Фото: minfin.gov.ru (скриншот)

Как отметили в ведомстве, в 2023 году объем расходов федерального бюджета будет формироваться исходя из предельного размера бюджетных ассигнований, утвержденных в законе о бюджете, и размера дополнительных ненефтегазовых доходов в случае их формирования в течение года.

В начале марта глава Минфина России Антон Силуанов рассказал о стремлении сохранить бюджетный баланс. Министр отметил, что трехлетний бюджет России предусматривает выход к сбалансированному бюджету в 2025 году — когда доходы будут равны расходам.

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Айрат Назипов