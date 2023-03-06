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На территории около «Чаши» в Казани разместят многофункциональный комплекс

11:51, 06.03.2023 3
На территории около «Чаши» в Казани разместят многофункциональный комплекс
Фото: realnoevremya.ru/Гуландам Фатхуллина

В границах искусственного земельного участка на воде возле Центра семьи «Казан» в столице Татарстана разместят объект регионального значения — многофункциональный комплекс.

Кабмин утвердил соответствующий проект межевания территории в планируемых границах искусственного земельного участка на реке Казанке. Комплекс разместят по улице Сибгата Хакима.

В феврале власти Татарстана уточнили проект создания искусственного земельного участка на воде возле Центра семьи «Казан». После изменений строительство транспортной развязки не было предусмотрено, а число парковочных мест уменьшилось. В проекте осталась только одна парковка всего на восемь мест.

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Маргарита Головатенко
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 12:53
    Вместо ПАРКА для всего НАРОДА и ДЕТЕЙ , итог только парковка для нащальства ????
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  • Анонимно 13:25
    Что это значит ? Многоэтажный жилой комплекс? Нужны подробности.
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  • Анонимно 14:08
    Интересно, что там будет.
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