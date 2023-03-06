На территории около «Чаши» в Казани разместят многофункциональный комплекс
В границах искусственного земельного участка на воде возле Центра семьи «Казан» в столице Татарстана разместят объект регионального значения — многофункциональный комплекс.
Кабмин утвердил соответствующий проект межевания территории в планируемых границах искусственного земельного участка на реке Казанке. Комплекс разместят по улице Сибгата Хакима.
В феврале власти Татарстана уточнили проект создания искусственного земельного участка на воде возле Центра семьи «Казан». После изменений строительство транспортной развязки не было предусмотрено, а число парковочных мест уменьшилось. В проекте осталась только одна парковка всего на восемь мест.
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