Рустам Минниханов: «Сегодня Россия отстаивает право на собственные ценностные ориентиры»

Фото: скриншот прямой трансляции

Сегодня Россия отстаивает право на собственные ценностные ориентиры и выступает за сохранение многополярного мира с многообразием культур. Об этом заявил раис Татарстана Рустам Минниханов, выступая на встрече Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» с послами государств-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС).

По его словам, в настоящее время, в условиях кризиса международных отношений, сотрудничество между Россией и странами мусульманского мира приобретает особую значимость.

— Группа стратегического видения «Россия — Исламский мир», которую я возглавляю по поручению нашего президента Владимира Путина, представляет собой площадку для консультаций на уровне общественно-политических деятелей, деловых кругов, представителей научной общественности и духовенства, имеющих авторитет и влияние в исламских странах. Сегодня в нее входят 36 российских представителей и 34 иностранных члена из 28 стран и центрального аппарата ОИС. Деятельность и состав Группы постоянно расширяются. Под ее эгидой проводятся мероприятия экономического, научно-практического, религиозного и культурного характера, — сказал Минниханов.

Как отметил раис республики, в прошлом году Группа провела более десятка мероприятий, уделяя внимание проблематике повестки дня, а также развитию межцивилизационного и межрелигиозного диалога. Также Рустам Минниханов отдельно отметил предстоящий Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum».

— Участие гостей в деловой программе форума даст хорошую практическую отдачу в торгово-экономической, инвестиционной, научно-технической, гуманитарной и многих других областях, — подчеркнул он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Министр иностранных дел Сергей Лавров также выступил на встрече Группы стратегического видения. Он рассказал, что дальнейшее укрепление отношений со странами исламского мира является одним из приоритетных направлений внешней политики. Как отметил Лавров, Россия поддерживает добрые, честные и взаимоуважительные отношения со странами исламского мира.

Перед ним на встрече выступил вице-премьер Марат Хуснуллин, который заявил, что товарооборот России с государствами-членами ОИС вырос почти на 30%. Он пригласил послов государств-членов ОИС в столицу Татарстана на Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum». Вице-премьер обратил внимание, что в этом году мероприятие по указу главы государства Владимира Путина вышло на федеральный уровень.



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Максим Кокунин