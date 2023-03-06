Генпрокуратура России признала Transparеncy International* нежелательной в стране организацией

Фото: Генпрокуратура России

Генеральная прокуратура России признала деятельность организации Transparеncy International* нежелательной на территории страны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

— Установлено, что деятельность данной организации явно выходит за рамки декларированных целей и задач. Формально выступая организацией, борющейся с коррупцией по всему миру, она вмешивается во внутренние дела Российской Федерации, что представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации, — подчеркнули в ведомстве.

Генпрокуратура направила информацию о принятом решении в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России, и обнародования.

Фото: commons.wikimedia.org

Transparency International* — это неправительственная международная организация по борьбе с коррупцией и исследованию уровня коррупции по всему миру. Она была основана в 1993 году. Сейчас у организации существуют отделения более чем в 100 странах мира. Ее штаб-квартира находится в Берлине.

Напомним, месяц назад Генеральная прокуратура признала «Форум свободной России»* нежелательной в стране организацией. В Генпрокуратуре объяснили, что деятельность «Форума свободной России»* представляет угрозу конституционному строю и безопасности государства.

*организации, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры

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Айрат Назипов