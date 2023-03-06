Исполнительнице теракта в Стамбуле грозит до трех тысяч лет тюрьмы
Генпрокуратура Турции попросила суд приговорить исполнительницу теракта в Стамбуле к тюремному сроку до трех тысяч лет. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu.
По версии обвинения, теракт совершила гражданка Сирии Ахлам Альбашир. Ее хотят приговорить к семикратному пожизненному заключению.
Всего в деле 36 подозреваемых. В зависимости от роли каждого они обвиняются по статьям «Разрушение единства государства и целостности страны», «Убийство», «Контрабанда» и так далее.
Взрыв произошел в центре Стамбула, на пешеходной улице Истикляль 13 ноября. Согласно обвинительному заключению, в результате него погибли шесть человек, еще 99 граждан получили ранения.
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