Итоги дня: Минниханов призвал Метшина повысить рождаемость, активизация «ЧВК «Редан» в Казани, аналог IKEA
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 27 февраля:
- На заседании совет директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» директор по развитию УК «Роснано» Иван Ожгихин представил технологию плазмохимической деструкции 2.0, которая дает возможность утилизировать биологические, медицинские и промышленные отходы высокого класса опасности. Он предложил построить в Татарстане установку — для утилизации отходов в сфере здравоохранения. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Раис Татарстана Рустам Минниханов указал казанскому МУП «Водоканал» на не неполностью выполненную инвестиционную программу в 2022 году. Он подчеркнул состояние и частые аварии на объектах водоснабжения и водоотведения. Проконтролировать вопрос он поручил мэру Казани Ильсуру Метшину.
- Представители подростковой группировки «ЧВК «Редан» устраивают массовые драки в торговых центрах крупных городов. «Редановцы» появились и в Татарстане. Первые их задержания прошли в Казани в выходные. В отдел полиции «Московский» доставили 16 подростков, нарушивших общественный порядок в ТЦ «Тандем».
- Рустам Минниханов обратил внимание на снижение рождаемости в Казани. Он призвал мэра города Ильсура Метшина и депутатов личным примером повлиять на ее повышение, указав, что это важная тема как для Татарстана, так и для всей России.
- Госсобрание — Курултай Башкирии вновь внесло в Госдуму законопроект о запрете пропаганды чайлдфри среди детей. Предлагается считать запрещенной для распространения среди детей информацию, пропагандирующую добровольный отказ от рождения детей.
- В Казани вынесли приговор бывшему следователю-криминалисту Марату Шакирову, который организовал хищения сейфа с денежными вещдоками в 14,7 млн рублей прямо из здания Следственного комитета в октябре 2021 года. Суд лишил подполковника звания и прописал изоляцию от общества сроком на 6 лет и 6 месяцев. Крайне «патриотические» речи обвиняемого и просьбы отправить его в зону СВО не помогли.
- В вузах Казани выросла плата за проживание в студенческих общежитиях. К примеру, в КФУ услуга подорожала в среднем на 9%, а в КНИТУ-КХТИ — на 18%. В университетах подорожание связывают с повышением тарифов на коммунальные услуги, ростом инфляции и даже капремонтом зданий.
- Из работающих в Казани 732 автобусов 263, или 36%, полностью выработали своей ресурс. Они подлежали замене еще в том году, но из-за недостаточного финансирования обновить парке не получилось. Для этого требуется 4,2 миллиарда рублей. Тем временем казанское МУП «Метроэлектротранс» готовится потратить 642 миллиона на покупку 25 новых троллейбусов.
- В 2023 году госкомпания «Автодор» намерена полностью запустить трассу М-12 «Восток», которая свяжет Москву и Казань. Строительство дороги до Екатеринбурга планируют завершить в 2024 году.
- За 2022 год в мире 100 миллионов человек вынужденно покинули родные страны из-за насилия, конфликтов и нарушений прав человека. В ООН заявили, что это — рекорд.
- За прошлый год в Казани зарегистрировали 23 225 преступлений — на 1% больше, чем в 2021-м. Сократилось число тяжких и особо тяжких преступлений, краж, грабежей и мошенничеств. В суд направили дела свыше чем по 9 тысячам преступлений.
- Исправительная колония №19 УФСИН России по Татарстану ищет подрядчика на разработку проектной документации по капремонту защитного сооружения гражданской обороны — убежища на 890 человек. Стоимость контракта оценивается в 2,3 миллиона рублей. Источник финансирования — федеральный бюджет.
- В детских садах, школах и учреждениях дополнительного образования Казани создан виртуальный центр для мониторинга состояния систем безопасности — он объединяет 80 объектов. Через мобильное приложение можно получить информацию о состоянии систем безопасности, подать заявку в диспетчерскую службу и получить отчет о ее выполнении.
- За 2022 год контрольно-счетная палата Казани проверила бюджетное финансирование в объеме 3,9 млрд рублей, изучив отчетность 29 главных администраторов бюджетных средств города. Общая сумма выявленных нарушений составила 814 млн рублей, среди которых 300 тысяч рублей — нецелевое использование бюджетных средств.
- Российской строительной отрасли не хватает 200 тысяч работников, в сфере ЖКХ — 90 тысяч человек. В кадровом центре Минстроя страны начали разрабатывать стратегию кадровой политики в строительной отрасли, которая должна создать мосты, необходимые между образовательными учреждениями с компаниями, нуждающимися в кадрах.
- Казань активно создает своего цифрового двойника — город намерен продолжить внедрение новых технологий и искусственного интеллекта во взаимодействии с жителями и бизнесом. Например, в столице Татарстана умными домофонами оснащены тысячи многоквартирных домов, завершен монтаж систем антитеррористической защищенности образовтельных учреждений.
- Задолженность в консолидированный бюджет Татарстана по Набережным Челнам по итогам 2022 года превысила 1,2 млрд рублей. По сравнению с 2021-м сумма выросла на 329 миллионов. Основная причина — несвоевременная уплата налоговых платежей.
- По итогам 2022 года в столице Татарстана во все уровни бюджета собрали 272,3 млрд рублей налоговых доходов — на 60 млрд больше, чем в предыдущем году. В федеральный бюджет перечислено 44,3% — 120,5 млрд рублей. Бюджет Казани по итогам 2022 года исполнили в полном объеме — 39,8 миллиарда рублей.
- Дипломы выпускников высших учебных заведений со степенью бакалавра приравняют к дипломам о полном высшем образовании. Все дипломы, полученные ранее, будут признаваться.
- Производство всех сегментов автомобилей в России в 2022 году упало на 60% по сравнению с 2021-м. Объем по итогам прошлого года составил порядка 620 тысяч машин.
- Аналог магазина IKEA может открыться в Казани в 2023—2024 гг. Белорусская компания Swed House планирует занять площади ушедшей шведской организации. По сообщениям компании, в Москве первый магазин откроется уже в апреле этого года.
- Татарстанский бизнесмен, владелец строительной компании и базы отдыха Андрей Закамский планирует застроить 1,5 га земли на берегу Волги в селе Набережные Моркваши Верхнеуслонского района. На участке находится объект культурного наследия «Водно-паровая мельница «Торгового дома М.С. Корольковой и А. Барабанова с сыновьями».
- Организация циркового представления на фестивале Arenaland Zima обойдется АО «Казань Арена» в 1 миллион рублей. Программу представят московские артисты «Цирка на льду», а также ученики казанской цирковой школы.
- Российские авиапредприятия, серийно производящие самолеты, авиационные двигатели и другое оборудование, получат 5 млрд рублей на модернизацию заводских мощностей. По задумке правительства, решение позволит компенсировать до половины расходов компаний на погашение кредитов и процентов по ним.
- В Казани разработана семилетняя программа развития пригородных поселков. Сейчас документ рассматривается в кабмине Татарстана.
Ключевые события 369-го дня специальной военной операции на Украине:
- В Минобороны России отчитались, что на Купянском направлении подразделениями Западной группировки войск нанесено огневое поражение живой силе и технике ВСУ около Новоселовского (ЛНР), Двуречной, Гряниковки, Масютовки, Ольшана, Лимана Первого и Синьковки в Харьковской области.
- На Красно-Лиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр», ударами оперативно-тактической авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем поражены подразделения ВСУ у н. п. Ямполовка и Торское (ДНР), Червонопоповка и Червоная Диброва (ЛНР).
- В районе Артемовска (ДНР) поражен склад боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ. Около Новомарково уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-37.
- На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделениями группировки войск «Восток» нанесено комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ около н. п. Угледар, Никольское, Пречистовка (ДНР) и Зеленый Гай Запорожской области.
- Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России за сутки нанесено поражение 98 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 173 районах.
- У н. п. Бровары Киевской области поражен центр радиоэлектронной разведки ВСУ. Около Хмельницкого поражен оперативный центр специальных операций «Запад». Уничтожено еще пять украинских беспилотников.
- Около Андреевки уничтожена украинская самоходная огневая установка ЗРК «Бук-М1». У Добропольного (ДНР) уничтожена радиолокационная станция обнаружения низколетящих воздушных целей. Средствами ПВО за сутки сбито четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.
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Илина ХакимоваОбществоВластьИнфраструктураОбразованиеБизнесТранспортТехнологииITЭкономикаБанкиФинансы
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