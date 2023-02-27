В Казани может открыться «аналог IKEA» из Белоруссии

Фото: realnoevremya.ru/Маргарита Головатенко

Аналог магазина IKEA может открыться в Казани в 2023—2024 годах. Белорусская компания Swed House планирует занять площади ушедшей шведской организации, сообщает «РБК Татарстан».

Союз торговых центров России подписал соглашение с белорусской организацией об открытии точек в стране. В ближайшие годы начнут работать до 50 магазинов.

Кроме того, по информации издания, на встрече союза с представителями IКЕА обсуждалась возможность размещения Swed House на площадях, которые в столице Татарстана занимала шведская компания.

Фото: соцсети

В середине февраля сообщалось, что шведская Ingka Group, владеющая сетью IKEA и торговыми центрами «Мeга», начала искать покупателя более чем на 2 млн «квадратов» нeдвижимости в Роcсии. Велись переговоры как минимум с двумя пoтенциальными покупателями, чьи имена не раскрывались.

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Елизавета Пуншева