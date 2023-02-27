Правительство России выделит 5 млрд рублей на развитие авиатранспортной отрасли

Российские авиапредприятия, которые серийно производят самолеты, авиационные двигатели и другое оборудование, получат 5 млрд рублей на модернизацию заводских мощностей. Такое решение принял премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

— Это стратегически значимый для государства сектор, от которого сейчас напрямую зависят поставки новых воздушных судов в авиакомпании, связанность всей нашей большой страны. Авиакомпании не должны столкнуться со сложностями при эксплуатации отечественных самолетов. Важно сформировать фонды запасных частей, детально продумать их логистику, усовершенствовать процедуры проведения технических регламентных работ и ремонта, — сказал он.

По задумке правительства, решение позволит компенсировать до половины расходов авиапредприятий на погашение кредитов и процентов по ним. Займы привлекаются, чтобы ускорить темпы выпуска техники и создать систему ее послепродажного обслуживания.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Отмечается, что деньги будут выделяться на постоянной основе. В течение 14 лет общий объем поддержки авиаотрасли может превысить 376 млрд рублей.

В середине месяца «Реальное время» писало, что российские авиакомпании и предприятия смогут снимать исправные запчасти с лайнеров для их хранения или установки на другие. Такие поправки кабмин принял в последних числах декабря 2022 года.

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Айрат Назипов