«Автодор» планирует завершить строительство трассы М-12 «Восток» в 2023 году

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В 2023 году госкомпания «Автодор» намерена полностью запустить трассу М-12 «Восток», которая свяжет Москву и Казань. Об этом заявил первый замглавы компании Игорь Коваль.

— Последняя редакция пятилетки позволяет нам уже в этом году завершить наши наиболее капиталоемкие объекты, это в первую очередь М-12 «Восток», — цитирует его ТАСС.

Что касается трассы до Екатеринбурга, ее строительство планируется завершить в 2024 году. Коваль также отметил, что обход Аксая будет запущен в середине текущего года.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в декабре 2022 года президент России Владимир Путин одобрил предложение назвать трассу Москва — Казань с продолжением до Тюмени «Восток». Весь коридор от Санкт-Петербурга через Москву до Владивостока будет называться «Россия».

Вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказывал, что в начале 2023 года на нескольких строящихся участках трассы Москва — Казань допустили отставание от графика. Несмотря на это, «ключевая задача не снимается», заверил он. В этом году трассу планируют полностью запустить в эксплуатацию.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева